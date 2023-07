El pasado lunes 17 de julio de 2023, la televisora antena tres dio a conocer un video dónde se puede ver a Dani Alves tras casi seis meses que ingresó a la cárcel de Barcelona, España, tras su acusación de una presunta agresión sexual.

En el video se puede ver al jugador usando ropa obscura, contando su versión de los hechos de lo que sucedió dentro del baño de la discoteca, muy pensativo y observando a los jueces que tomaban nota de sus declaraciones.

Las imágenes de la declaración de Dani Alves en prisión. Fuente: Antena 3 pic.twitter.com/lD5I6qBaRo — Show España (@ShowEspana) July 17, 2023

Dani Alves confiesa que mintió



En el video que publicaron, se puede escuchar que el brasileño explicó su versión de los hechos y confesó que mintió porque quería proteger su matrimonio.

“Ese día yo tenía una obsesión que era proteger mi matrimonio, no quería aceptar haber tenido una noche de sexo a toda costa”.

Además, relató cómo fue que llegaron las mujeres a la mesa del defensor.

“El camarero enseguida invitó a tres chicas que estaban a la izquierda de nuestro reservado. Era un buen ambiente, todos la estábamos pasando muy bien, todos nos estábamos divirtiendo y en seguida pues una atracción sexual”.

El jugador añadió la forma en la que bailaban y se la estaban pasando.

“Todo lo que ocurrió en ese reservado fue de buena voluntad por todas las partes que estaban, no solo la mía. Bailar pegados, el uno del otro, ella siempre bailaba delante mía, se movía pegada a mí”.

Dani aseguró que le propuso ir al baño y que ella aceptó sin que hubiera problema.

“Yo le dije a ella de trasladar todo eso al baño. Me dijo que sí, que no había problema y yo me acerqué a ella otra vez y le dije que yo iba primero, y que la esperaría dentro del baño.”

Por último, relató que debían salir separados del baño para que no los vieran.

“Le dije a ella que yo iba a salir primero y que ella se esperara porque no quería, vuelvo a insistir, por precaución suya y mía, que nos vieran con una actitud ahí afuera”.

