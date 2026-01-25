ÚLTIMA HORA: Se filtra futuro de futbolista extranjero de Pumas en Clausura 2026

José Luis Caicedo se quedará en los Pumas de la UNAM de momento...el futbolista colombiano parece que está bien valorado en el equipo del Pedregal y las cifras que ofrecían desde el futbol brasileño no eran suficientes para dejarlo ir. Con ello, el mediocampista colombiano seguirá en las filas auriazules y buscará dejar atrás los pesados momentos que ha vivido en las semanas finales del 2025 y en este principio de 2026.

Desde tierras sudamericanas, reportan que el Santos no habría llegado a las cifras que pretende el Club Universidad Nacional por Caicedo y así, se acaban los rumores de una posible salida al balompié brasileño. El canterano de Independiente de Santa Fe ha sido duramente criticado por sus errores puntuales que le han costado puntos a los Pumas tanto en el pasado Torneo Apertura 2025 como en el presente Clausura 2026. Cabe destacar que, el futbolista de 23 años cerró sus redes sociales oficiales debido a los terribles comentarios que recibió en este enero.

¿Cuánto vale Caicedo?

Para mala fortuna de los seguidores auriazules que no quieren a Caicedo en el club, el colombiano es el segundo futbolista más valioso de toda la plantilla felina. Caicedo está valuado en cuatro millones de euros por el portal especializado Transfermarkt, solo por detrás de Pedro Vite, quien está arriba por 500 mil euros.

Por si fuera poco, la misma fuente señala que llegó como agente libre en 2020 a Pumas Tabasco y tiene vínculo hasta 2027 con Universidad Nacional. Tendría que llegar una oferta que iguale o supere las expectativas de Antonio Sancho y compañía para dejarlo ir antes de que acabe su contrato.