Exmujer de Dani Alves declara: “Para mí está muerto”

A pesar de haber apoyado al brasileño en el inicio de su detención por presunta violación, la ex esposa de Dani Alves, Dinorah Santana, dijo que ya no será parte de la manipulación de la cual ha sido víctima en este caso. A unas semanas de que se efectúe el juicio de Dani Alves por agresión sexual, su ex esposa ya no le dará su apoyo, pues afirmó que ha sido utilizada y manipulada.

Santana señaló que a partir de este momento Alves está muerto para ella.

“Para mí no existe, para mí ha muerto. Yo siempre he bajado la cabeza, nunca he hecho shows, nunca he hecho escándalos”, dijo Santana.

Dinorah Santana reconoce que se ha sentido “utilizada”

La madre de los hijos de Dani Alves había sido solidaria a lo largo de estos 9 meses, visitándolo y siguiendo las instrucciones que se le daban, pero señaló que se ha sentido utilizada y decidió cortar la relación.

El ex futbolista internacional brasileño Dani Alves, actualmente en el ojo del huracán judicial por una acusación de violación en Barcelona, ha tomado un giro estratégico en su defensa al cambiar de abogado. Desde enero, Dani Alves se encuentra en prisión preventiva por los cargos presentados en su contra, y ahora la doctora en Derecho Penal Inés Guardiola toma las riendas de su representación, relevando a Cristóbal Martell.

La decisión de cambiar de abogado sugiere una nueva estrategia legal en la batalla judicial que enfrenta el ex futbolista, conocido por su destacada carrera en equipos como el Sevilla, el Barcelona, la Juventus, el PSG, el Sao Paulo y los Pumas de la Liga BBVA MX.

Este giro en la defensa de Dani Alves ha generado expectativas en el desarrollo del caso, ya que la experiencia y enfoque de la nueva abogada podrían influir en la dirección que tome la causa. Inés Guardiola, especialista en Derecho Penal, asumirá la responsabilidad de enfrentar los desafíos legales que implican las acusaciones presentadas contra el ex jugador.

El cambio de abogado se produce en un momento crucial del proceso judicial, donde cada movimiento estratégico puede marcar la diferencia en el resultado final.

