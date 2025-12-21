¿ADIÓS SANTI? Milan estaría cerca de fichar a un delantero

El Milan parece que no quiere perder tiempo en el próximo mercado invernal. De acuerdo con información de diversos medios, el club rossonero estaría en la recta final de las negociaciones para cerrar su primer refuerzo de cara al 2026, el delantero alemán Niklas Fullkrug, quien actualmente en el West Ham de la Premier League.

La operación se perfila como un préstamo con algunos detalles pendientes por resolver. El objetivo del futbolista de 32 años es claro, que es conseguir minutos de calidad para convencer al seleccionador alemán, Julien Nagelsmann y asegurar su lugar en el Mundial de 2026 que se disputará en Norteamérica.

Te puede interesar:



Santiago Giménez peleará la titularidad

Para el Milan, que actualmente está dirigido por Massimiliano Allegri, espera la llegada del experimentado atacante representaría un impulso ofensivo en una temporada que busca competir por el Scudetto. La incorporación también abriría un duelo fascinante en la delantera, donde Santiago Giménez, quien se recupera de una lesión, tendría un rival de peso por la titularidad con el seleccionado azteca.

El equipo ha mostrado una notable recuperación tras un inicio complicado, y tras no disputar la Champions League, la directiva busca soluciones concretas para escalar posiciones. Füllkrug, con su físico y olfato goleador, se presenta como una opción inmediata para diversificar el ataque y añadir profundidad al plantel. Si se concreta, Santi tendrá una competencia complicada por pelear un lugar en el XI inicial y minutos esenciales de cara a la siguiente Copa del Mundo.

Te puede interesar: Zapatillas de Kobe Bryant serán subastadas por más de $10 millones de dólares