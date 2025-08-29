Dirigió a Cristiano Ronaldo, lo dejaron sin nada al fracasar en la Champions y hoy busca trabajo

No han sido muchos los entrenadores que tuvieron el privilegio de dirigir a Cristiano Ronaldo, uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos. Uno de ellos fue José Mourinho, quien no vive un gran presente en su carrera como director técnico. Resulta que el portugués fue despedido del Fenerbahçe y, ahora mismo, se encuentra buscando un nuevo trabajo tras haber fracasado en Turquía.

La salida de Mourinho del Fenerbahçe llega a raíz de la dura eliminación que sufrió su equipo en los playoffs para la clasificación a la fase liga de la UEFA Champions League 2025/26. Los turcos cayeron por la mínima ante Benfica y se quedaron sin oportunidades de jugar el máximo torneo continental a nivel clubes, por lo que la directiva decidió despedir al entrenador luso. En las últimas horas, se filtró el nombre del posible nuevo DT de Fenerbahçe .

¿Cuánto dinero recibirá José Mourinho tras su despido por parte del Fenerbahçe?

Rescindir el contrato de Mourinho le costará una verdadera millonada al Fenerbahçe. Según la prensa europea, el entrenador portugués recibirá alrededor de 15 millones de euros por la interrupción que sufrió su contrato, pues el mismo terminaba a mediados de 2026, por lo que el club turco deberá indemnizar a Mourinho con esta cifra gigante. Sin embargo, los directivos creen que ya es un ciclo cumplido, por lo que están dispuestos a pagar el precio.

Algo que llama la atención es que había sido Mou quien pidió al mexicano Edson Álvarez para el club turco. Sin embargo, con su despido, puede que a este futbolista se le hagan las cosas mucho más difíciles de lo que se esperaba.

El día en que Mourinho colocó a Lionel Messi sobre Cristiano Ronaldo

En una entrevista con Sportynet, Mourinho fue sometido a un ping pong de preguntas y respuestas. Allí fue consultado por el jugador que más lo había hecho crecer como entrenador y su respuesta no fue Cristiano Ronaldo, sino que escogió a Lionel Messi.

“Messi. Porque cada vez que jugaba contra él, me obligaba a pensar mucho”. Además, el director técnico que supo dirgir a Cristiano Ronaldo durante su etapa en el Real Madrid también señaló al capitán de la selección argentina como “el jugador con gran potencial que no pudo entrenar”.