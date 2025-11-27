Domènec Torrent fue contundente tras derrotar al América: “Nos decimos las cosas en la cara”

Aunque André Jardine decidió responsabilizar al arbitraje , Domènec Torrent dio otra imagen en sus declaraciones tras la victoria de los Rayados de Monterrey ante el Club América en el partido válido por la ida de los cuartos de final de la Liguilla del Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX. Entre otras cosas, una de las claves fue decirse “las cosas en la cara”.

Mientras que los aficionados del América criticaron a 3 jugadores , los fanáticos regiomontanos terminaron muy conformes con el resultado 2-0 en el Estadio BBVA, a la espera de lo que pasará el sábado en el Ciudad de los Deportes. Es evidente que lo que hizo el entrenador Torrent antes del juego, tanto en la planificación como en la unión del grupo, dio resultado.

Domenec Torrent en Rayados de Monterrey

Domènec Torrent unió a Rayados de Monterrey antes de derrotar a América

Mucho se había hablado sobre las declaraciones sobre que a Rayados no le alcanzaba para vencer a rivales duros. Sin embargo, el director técnico de Monterrey fue claro y contundente… “Nosotros somos una familia, entonces nos decimos las cosas en la cara para mejorar todos, pues ya te dije, empezamos la semana mostrándoles las cosas positivas”, sostuvo.

Además, en rueda de prensa Torrent contó que, entre lo que le mostró a los jugadores, destacó el partido contra América de local, los primeros 20 minutos ante Toluca y varios momentos del Mundial de Clubes contra equipos muy poderosos. “Hemos hecho muchas charlas tácticas con imágenes de qué podíamos mejorar y sobre todo reforzar el equipo”, agregó.

América ante Rayados.

La previsión de Doménec Torrent para la vuelta entre América y Rayados

“El resultado es lo que es, lo que hemos hecho es lo que queríamos hacer tácticamente”, dijo el DT. Y agregó: “pero bueno, sabemos que nos espera un partido complicadísimo el sábado”.

“Hemos intentado hacer cosas diferentes, porque es un equipo muy bueno, que ha llegado a cuatro Finales y ha ganado tres, hemos dado un pasito, la serie no se ha acabado, ni mucho menos, nos queda el sábado donde estamos enfocados”, finalizó Torrent.

¿Cuándo se juega la revancha entre América y Rayados por la Liguilla?

El Club América recibe a los Rayados de Monterrey el sábado 29 de noviembre a las 5:00 (CDMX) en el estadio Ciudad de los Deportes. A las Águilas de Coapa les alcanza ganar por una diferencia de dos goles (ventaja deportiva por posición en tabla general). ¿Podrá Domènec Torrent repetir la ‘paliza táctica’ o habrá milagro americanista?

