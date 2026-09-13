Domenic Angelino, entrenador: las cuatro pruebas físicas que pueden revelar cómo estás envejeciendo

El envejecimiento no solamente se refleja en la edad o en la aparición de canas. La capacidad para realizar movimientos cotidianos también puede ofrecer información sobre la manera en la que el cuerpo enfrenta el paso del tiempo.

Una investigación publicada en JAMA Network Open encontró que ciertas evaluaciones físicas sencillas pueden dar pistas sobre el envejecimiento funcional. Domenic Angelino, entrenador personal y especialista en ciencias del ejercicio, explicó que un resultado bajo no debe generar pánico, pero sí puede identificar capacidades que necesitan ser trabajadas.

Las cuatro pruebas físicas que dan pistas sobre cómo envejeces

La primera prueba consiste en levantarse de una silla, caminar 2.44 metros, rodear un objeto, regresar y volver a sentarse. Se mide el tiempo necesario para completar el recorrido. Este ejercicio analiza la agilidad, la movilidad y el equilibrio dinámico.

Los ejercicios para saber cómo estás envejeciendo

La segunda evaluación pide mantenerse sobre una sola pierna, con los ojos abiertos, durante un máximo de 30 segundos. Se realizan dos intentos y se toma en cuenta el de mayor duración.

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La tercera prueba mide la fuerza de las piernas. La persona debe levantarse y sentarse de una silla tantas veces como pueda durante 30 segundos, manteniendo los brazos cruzados sobre el pecho.

Finalmente, la resistencia cardiorrespiratoria se evalúa marchando en el mismo lugar durante dos minutos. Las rodillas deben elevarse hasta una altura marcada de acuerdo con la anatomía de cada participante.

¿Qué descubrió el estudio sobre la longevidad?

La investigación incluyó a 13 mil 423 adultos de Taiwán mayores de 65 años. Su edad promedio era de 72.9 años y fueron monitoreados durante una mediana de siete años.

En comparación con las personas de peor rendimiento, el grupo con mejores resultados en la prueba de agilidad presentó un riesgo relativo de muerte 59% menor. La diferencia fue del 50% en equilibrio, 45% en fuerza de piernas y 42% en resistencia cardiorrespiratoria.

Qué dice la ciencia sobre cómo envejecer

El índice que reunió las siete evaluaciones utilizadas por los investigadores mostró una diferencia todavía mayor. Los participantes con la mejor condición física integral registraron un riesgo relativo 61% menor frente al grupo con menor rendimiento.

No obstante, los autores aclararon que el estudio fue observacional. Los resultados muestran una asociación y no demuestran que superar una prueba aumente directamente la esperanza de vida.

¿Existe un resultado que indique si estás envejeciendo bien?

No existe una cantidad universal de repeticiones o segundos que determine si una persona está envejeciendo correctamente. Los resultados deben interpretarse según la edad, el sexo, las enfermedades previas y la condición física.

El estudio observó que la fuerza de piernas tuvo especial relevancia entre las mujeres. En los hombres, el equilibrio y la agilidad fueron los indicadores relacionados con un menor riesgo.

Para mejorar estas capacidades se pueden incorporar levantamientos de silla, caminatas, ejercicios de equilibrio cerca de una pared y desplazamientos con cambios de dirección. Quienes tengan antecedentes de caídas, dolor, mareos o inestabilidad deben consultar a un profesional antes de realizar pruebas cronometradas sin supervisión.