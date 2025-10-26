Dónde está Aaron Ramsey y qué se sabe del futbolista de Pumas tras la desaparición de su mascota

Cuando comenzó como un rumor que los Pumas traerían a la Liga BBVA MX a Aaron Ramsey como un refuerzo estrella, la afición se ilusionó. La prensa aseguraba que el galés le podría ayudar en el ataque a los felinos, pero hasta el momento no ha sido así y, desde la desaparición de su mascota en Guanajuato, no se sabe nada de él.

Hasta el momento, no se sabe cuándo vaya a regresar Aaron Ramsey a los Pumas y mucho se dice que no está a gusto en México ni en la institución felina, después de que nadie lo ha ayudado tras la desaparición de su mascota.

Lo que se sabe del atacante es que se encuentra en Guanajuato con su familia buscando a su mascota Halo e intentando aclarar qué pasó en la guardería donde lo dejaron. También ha ofrecido una gran cantidad de dinero pero ni así le han llamado para encontrar a querida mascota.

Pumas va por un cierre perfecto

El conjunto de los Pumas de la UNAM va por un cierre perfecto si quiere calificar a la Liguilla del futbol mexicano. Tras el resultado ante el León de 1-1, se colocó en la posición 12 y eso le permite pelear por un pase a la Fiesta Grande, pero no todo depende de ellos.

Tras sus últimos resultados, que no le han ayudado mucho después de que en los últimos partidos no lograba una victoria, los de Efraín Juárez cerrarán el campeonato ante Xolos y Cruz Azul, dos partidos vitales en sus aspiraciones, pero que no lucen nada sencillos.