Mirassol vs Vasco da Gama: ¿Dónde ver EN VIVO el partido de la Jornada 1 del Brasileirão 2026?

Continúa la actividad de la primera jornada del Campeonato Brasileño de Serie A y este jueves 29 de enero del 2026, se enfrentan el Mirassol vs Vasco da Gama. El encuentro arranca en punto de las 17 horas tiempo del centro de México y se va a disputar en el Estadio José Maria de Campos Maia.

El encuentro de Mirassol vs Vasco da Gama, lo podrás ver totalmente EN VIVO y GRATIS por el canal de Azteca Network y por la página web y la app de TV Azteca Deportes con la mejor narración y análisis.

Mirassol vs Vasco da Gama

Fecha y Hora: 29 de enero de 2026, a las 5:00 PM

Estadio: Estadio José Maria de Campos Maia, Mirassol, São Paulo, Brasil (capacidad: 14,534; superficie: césped).

VER AQUÍ EN VIVO Y GRATIS EL ENCUENTRO DE Mirassol vs Vasco da Gama DEL Campeonato Brasileño de Serie A

Así llegan el Mirassol y Vasco da Gama.

El encuentro de Mirassol vs Vasco da Gama, un juego que promete muchas emociones entre dos equipos que quieren iniciar el torneo sumando sus primeros tres puntos de la competición.

Para el encuentro, el Mirassol llega como favorito gracias a su fortaleza en casa y el dominio reciente sobre Vasco, pero al ser inicio de la temporada, la victoria podría ser para cualquiera.