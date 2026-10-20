Dónde y en qué estadio juegan los Tigres de la UANL vs Club León

El partido entre Tigres de la UANL y el Club León corresponde a la jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX. El encuentro está programado para este martes 20 de octubre y será transmitido por la señal de Azteca 7 y por el portal web de Azteca Deportes completamente en vivo.

¿En qué estadio se juega Tigres vs León?

El encuentro se celebra en el Estadio Universitario de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), la casa del equipo felino, que viene de empatar a un gol con Chivas en la jornada anterior. El inmueble se encuentra dentro de Ciudad Universitaria, en el municipio metropolitano de San Nicolás de los Garza.

El partido se disputará este martes 20 de octubre a las 9 de la noche en Nuevo León.|IA

¿A qué hora ver el partido entre Tigres y León?

El inicio del partido será a las 9 de la noche (tiempo del centro de México) para este martes 20. El compromiso forma parte de la jornada 13, fecha doble que se disputará entre el martes y miércoles.

TE PUEDE INTERESAR:



La transmisión estará disponible por Azteca 7, su sitio web y la aplicación oficial. Para este martes se podrán ver 2 encuentros: Atlante contra Juárez y Tigres ante León. Mientras que para este miércoles 21 de octubre se transmitirá el Toluca frente a Xolos de Tijuana.

¿Cómo llegan Tigres y León para la jornada 13?

Tigres llega a la jornada 13 del Apertura 2026 con la necesidad de sumar para acercarse a la zona de clasificación. El conjunto felino ocupa el puesto 13 con 14 puntos, producto de 3 victorias, 5 empates y 4 derrotas. En sus últimos cinco partidos registra 2 triunfos, 2 igualadas y una caída.

Por su parte, León se ubica en el séptimo lugar con 18 unidades, luego de 5 victorias, 3 empates y 4 derrotas. La Fiera suma 18 goles a favor y viene de perder 5-3 ante América.