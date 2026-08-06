Dónde y en qué estadio se juega el Club América vs San Diego FC de la Leagues Cup 2026

Club América y San Diego FC disputarán su primer partido dentro de la Leagues Cup 2026. El equipo de Guillermo Almada quiere seguir manteniendo la inercia luego de cerrar su último partido de liga con un triunfo ante Santos Laguna, mientras que el equipo californiano viene de un empate en la MLS ante Minnesota.

El partido se tiene programado para jugarse este jueves 6 de agosto a las 20:00 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Banorte. Las Águilas intentarán aprovechar la localía luego de que los organizadores del torneo decidieron que algunos equipos mexicanos disputen sus partidos en México.

El Club América vs San Diego por la Leagues Cup 2026 se jugará en el Estadio Banorte|MEXSPORT

Por qué Club América jugará en México por la Leagues Cup ante San Diego FC

La Leagues Cup decidió que por primera vez equipos de la Liga BBVA MX contarán con partidos en México. En la presente edición solo tres equipos mexicanos tendrán el privilegio de poder jugar dentro del país.

Los criterios para que Toluca, América y Tigres cuenten con partidos en México se debe a que la organización decidió otorgarle el beneificio al campeón del balompié mexicano del 2025 y a los dos mejores equipos ubicados en el Ranking de Leagues Cup, En ese sentido, las Águilas lograron contar con dicho partido en el Estadio Banorte debido a que se encontraba en los dos mejores equipos mexicanos dentro de la lista.

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Cuántos partidos tendrá México dentro de la Leagues Cup 2026

México recibirá 4 de 50 partidos disputados dentro de la Leagues Cup 2026. Toluca contará con 2 partidos dentro del país debido a sus dos títulos obtenidos en el 2025, por lo que se espera que estas medidas equilibren la competencia entre equipos de la Liga BBVA MX y clubes de la MLS.

América recibirá un partido en México por la Leagues Cup 2026|X: América

Otros clubes que recibieron ciertos beneficios por su rendimiento en el torneo fueron Cruz Azul, Rayados y Pachuca. En el caso de La Máquina, contaron con una sede neutral y los dos últimos equipos cuentan con un calendario regional para evitar largos traslados durante la competencia.

