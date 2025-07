Al menos dos campeones de WWE estarían en el evento del 26 de julio en la Ciudad de México: esta es la lista probable de luchadores que aparecerán en el cartel

WWE está por aterrizar en la Ciudad de México para un espectacular Supershow este sábado 26 de julio , evento para el cual tendrían una convocatoria de luchadores impresionante con al menos dos campeones como lo sn Gunther y Dominic Mysterio.

El cartel se ha mantenido en secrecia y es que una noche antes, el viernes 21 de julio hay noche de viernes de Smack Down y además, AAA la empresa que adquirieó WWE hace unos meses, tendrá función en el gimnasio Juan de la Barrera y tal parece que resultado de dichos eventos será el contingente que finalmente se presente.

Por ejemplo, este viernes 25 de julio, El Grande Americano estará en CDMX enfrentando a Octagón Jr y es altamente probable que El Grande Americano se quede en la Ciudad de México para luchar el sábado en la Arena Ciudad de México.

La lista de WWE que estarían en México

La lista debería de comenzar con el campeón de peso pesado Gunther, quien parece apuntar a este magno evento, sin dejar de lado que Dominic Mysterio campeón intercontinental parece seguro en este nuevo viaje de WWE a México.

Deberían estar ahí Penta Zero Miedo y Fénix, mexicanos de recién llegada a WWE y que han revivido el gran impacto y vínculo de WWE con la afición en México.

Rey Mysterio iba a estar en este evento, pero sigue recuperación tras la operación a la que fue sometido luego de Wrestlemania 41 en donde no pudo estar precisamente por una lesión en rodilla. No se descarta su aparición, pero no luchará.

Además Jacob Fatu, Tiffany y Stratton, Sami Zayn, Stephanie Vaquer, LA Knight, Jey Uso y Seth Rollins, quien estaba en el cartel promocional está lesionado por lo que se descarta su arribo, aunque llegaría un luchador del mismo calibre.

cortesía wwe

¿Cuántos luchadores podrían estar en WWE Supershow 2025 en CDMX?

La última ocasión que WWE estuvo en México que fue en julio del 2023, hubo ocho luchas en la Arena Ciudad de México, con 22 luchadores en el cartel.

Es importante considerar que en esta nueva aparición, podrían estar luchadores de AAA como Mr Iguana, Octagón Jr, Psycho Clown, Pagano y otros que aparecieron en Worlds Collide 2025.

cortesía wwe

Estas fueron las luchas del 2023 y los resultados de aquella velada.

Cody Rhodes venció a Damian Priest.

Rhea Ripley despachó Becky Lynch y Natalya para conservar el Campeonato Mundial de Mujeres de WWE.

Matt Riddle y LWO (Joaquin Wilde y Cruz del Toro) dieron cuenta en una gran lucha de IMPERIUM (Gunther, Giovanni Vinci y Ludwig Kaiser).



cortesía wwe

Shayna Baszler dejó derrotada a Ronda Rousey por descalificación tras ser atacada con una silla.

Seth Rollins venció al ‘local’ Dominik Mysterio para retener el Campeonato Mundial Peso Pesado de WWE.

Austin Theory venció a Santos Escobar para conservar el Campeonato de Estados Unidos de WWE.

Asuka dio cuenta de Charlotte Flair y Shotzi para conservar el Campeonato de Mujeres de WWE.

Roman Reigns venció al más querido de la noche, Rey Mysterio para retener el Campeonato Universal Indiscutido de WWE en el evento principal