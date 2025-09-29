En dos partidos se desploma Pumas y a Keylor Navas ya le afectó en una importante estadística

Los Pumas de la UNAM no pasan por un buen momento y eso quedó reflejado en sus dos últimos partidos. La goleada que recibieron del América en el Estadio Ciudad de los Deportes ya marcó una cifra que no solamente le afecta a los del Pedregal, sino también a Keylor Navas.

Los Pumas perdieron ante el América, pero también contra Juárez a media semana. Las dos derrotas fueron por marcadores muy abultados. Ante los Bravos cayeron 3-1 y contra las Águilas 4-1. La continuidad de Efraín Juárez es una incógnita, pero también Keylor Navas lo padeció. El portero de Costa Rica, en dos partidos, recibió 7 anotaciones; antes de estos encuentros, solamente llevaba cuatro dianas en contra.

Crédito: Mexsport

Keylor Navas llegó como el salvador de los Pumas. El costarricense, en siete encuentros, solamente había recibido cuatro dianas, pero sus compañeros en el Pedregal no le han ayudado mucho. Ante el América, el marcador pudo ser más abultado, pero el tico logró atajar varias llegadas de los azulcremas.

Te puede interesar:



Cierre preocupante para los Pumas

Los Pumas de la UNAM tendrán un cierre del Apertura 2025 un tanto preocupante. Sus rivales son directos para intentar calificar por medio de la Liguilla y otros son los líderes de la competencia. El próximo fin de semana se verán las caras ante las Chivas. Ambos clubes necesitan sumar de tres para soñar con la Fiesta Grande.

Para la Jornada 13 chocan ante el Monterrey, que no querrá dejar ir posiciones en la general. Ante San Luis y León podría estarse jugando una final, ya que son rivales directos en la media tabla. El cierre ante Xolos y Cruz Azul debe ser perfecto si quieren buscar el título.