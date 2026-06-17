Dragon Ball Super piensa lanzar el Ultra Ego de Vegeta en sus videojuegos; esta es la razón

Dragon Ball Super es considerado uno de los animes más importantes y trascendentes que se han dado en las últimas dos décadas, y esto guarda relación con solo al impacto que generó en los años 80’s a través de Dragon Ball, sino a la forma en cómo ha logrado expandir otros horizontes.

Alianza Caliente.MX | Selección Nacional

Uno de ellos es precisamente el de los videojuegos, mismo en donde Dragon Ball Super ha logrado trascender de forma importante. Ahora, se sabe que uno de los intereses de la franquicia es hacer llegar a su personaje, el Vegeta Ultra Ego, a estas plataformas. ¿Cuál es la razón?

¿Por qué Dragon Ball Super quiere llevar a Vegeta Ultra Ego a los videojuegos?

De acuerdo con información del portal Foro3D, el nuevo arco de Dragon Ball Super, el cual tendrá como nombre The Galactic Patrol, podría incluir la presencia del Vegeta Ultra Ego, mismo que hasta ahora solamente se ha presentado en el manga del Dragon Ball Super.

Te puede interesar: La joya de Túnez que estuvo con el Manchester United

Te puede interesar: ¿Por qué este jugador prefirió Egipto sobre Inglaterra?

Esta situación permite a los fanáticos soñar con la posibilidad de que el Vegeta Ultra Ego se vuelta canónico en el anime tal y como ha ocurrido con otros personajes, como el Ultra Instinto de Gokú o el Orange Piccolo, el cual se volvió fundamental en la última película de Dragon Ball Super.

Es así como, de confirmarse esta noticia, es posible que videojuegos como FighterX o Sparking! ZERO incluyan a este característico personaje dentro del arco de Moro, uno de los villanos más importantes que la saga tiene hasta ahora, lo cual haría que los fans exploten en júbilo.

¿Vegeta es el personaje más querido de Dragon Ball Super?

Si bien esta pregunta cuenta con evidentes dotes subjetivos, la realidad es que Vegeta se ha convertido en uno de los personajes más importantes de Dragon Ball Super por el arco de redención que ha tenido a lo largo del anime, pasando de ser un super saiyajin a un elemento que busca la paz en la Tierra.