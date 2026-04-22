INCREÍBLE: DT de la Premier League acusa que sus propios jugadores le están tendiendo la cama

Lo que pasó en el Chelsea no es solo una derrota. Es algo que ya toca los niveles de un escándalo.

La derrota 3-0 ante Brighton dejó al equipo tocado en lo futbolístico, pero lo realmente grave llegó después, en la conferencia de prensa. Ahí, su entrenador decidió decir lo que muchos sospechaban… pero nadie dentro del club había dicho en voz alta.

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El DT del Chelsea rompe el silencio tras la goleada

El entrenador de los Blues, Liam Rosenior, no esquivó el tema. Después de la derrota, apuntó directamente a la actitud de sus jugadores. No habló de errores tácticos ni de mala suerte. Se fue directo contra sus pupilos.

“Si no puedes manejar esto, no deberías estar aquí; esa fue una actuación inaceptable”, lanzó sin rodeos.

Una dclaración que cayó como una bomba y encendió la polémica.

Y es que en su opinión, hubo futbolistas que no estuvieron a la altura. Que no dieron todo en la cancha. Que no representaron al club como se espera en un equipo de ese nivel.

Hay que preguntarles a los jugadores, ya sea que estés jugando en este club de fútbol de élite o en cualquier club de fútbol, que siquiera se te acuse de tirar la toalla es inaceptable. Eso es todo lo que voy a decir. Estoy sufriendo“, remató.

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El Chelsea, hundido en una crisis

Los números no ayudan. Siete derrotas consecutivas ante equipos de Primera División y una imagen que preocupa cada vez más. Más allá del marcador, lo que llamó la atención fue la forma: errores constantes, desconexión y una falta de reacción evidente.

El problema es que ahora el vestidor en el centro de la tormenta.

Pero con estas declaraciones, la presión cambió de lado. Parte de la afición empezó a respaldar al técnico, señalando que el problema puede estar dentro del vestidor.

Y es que no es común que un entrenador exponga así a sus jugadores. Por eso el impacto es mayor.

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Lo que viene para el Chelsea

Rosenior adelantó cambios.

No solo en nombres, también en actitud. Dejó claro que el próximo partido será distinto, aunque no especificó cómo.

“Algo necesita cambiar drásticamente ahora mismo”, finalizó.

Su próximo partido será el domingo por la semifinal de la FA Cup en contra del Leeds.