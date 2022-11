DT de Ghana critica al arbitraje por dar ‘regalos’ a Cristiano Ronaldo

El partido entre Portugal y Ghana, correspondiente a la Jornada 1 del Grupo H, lucía muy trabado hasta que, al minuto 65’, el árbitro marcó penalti en favor de los lusos. Cristiano Ronaldo acertó el cobro y abrió la puerta al triunfo del combinado que encabeza.

La marcación del silbante, sin embargo, dejó un mal sabor de boca en Otto Addo, el director técnico de la Selección de Ghana y, una vez finalizado el encuentro, señaló al ‘7’ lusitano como la principal razón para que el réferi tomara tal determinación.

“El árbitro marcó un penalti que no era penalti. Todos lo vieron. (Mohamed) Salisu le dio al balón. ¿Por qué se pitó? Quizá, porque era Cristiano Ronaldo. Realmente fue una decisión equivocada. No sé por qué el VAR no entró, no hubo explicación para mí”, dijo.

Y para darle mayor contundencia a la declaración, complementó: “Si alguien marca gol, felicidades. Pero eso fue un regalo. Un regalo especial del árbitro”.

El arbitraje no le dio lugar al técnico de Ghana

El estratega, quien además cuenta con un pasado como futbolista (y seleccionado ghanés), reveló que sí buscó entablar una conversación con las autoridades para manifestar su descontento y aseguró que la respuesta fue negativa.





“No sé si los árbitros no prestaron atención, o si la gente del VAR no puso atención. Le pregunté a la gente de la FIFA si podía hablar con el árbitro de una manera respetuosa y tranquila. Me dijeron que no era posible”, relató.

En la antesala del partido, Addo había sido cuestionado sobre la presencia de CR7 y la repercusión que podía tener en el parado de su equipo. Incluso ahí, dejó claro que no es el mayor fanático del máximo goleador.

“Para ser sincero, no me importa. No es nuestro problema y no creo que sea un gran problema. Todo el mundo quiere ganar, no importa qué pase. Es una gran instancia, un gran juego en una Copa del Mundo y creo que, normalmente, eso no puede distraer a alguien”, sentenció en la previa.