DT del Wolves reconoce que Raúl Jiménez no está en su mejor versión

Este lunes 14 de noviembre se dio a conocer la lista de convocados de la Selección de México para la Copa del Mundo de Qatar 2022. Gerardo Martino decidió dejar fuera de la convocatoria a Diego Lainez, Santiago Gimenez, Jesus Angulo, Erick Sánchez y Tecatito Corona.

¿Qué dijo Lopetegui?

La gran polémica es la convocatoria de Raúl Jiménez, pues el delantero de Wolves no ha tenido minutos en los últimos dos meses. El entrenador Julen Lopetegui, comentó en una entrevista para AS, que no estaban seguros de sí iría y al final Raúl terminó decidiendo ir a la convocatoria, decisión que respeta Lopetegui.

“Dependerá de él. Sí que es cierto que está lejos de su mejor versión en cuanto los dos últimos meses y medio no ha jugado ningún minuto con el equipo, pero creo que su mejor versión es necesaria para él y para el equipo. Pero depende de él. Vamos a tratar de ayudar no solo a él sino a todos. Ahora, desafortunadamente, lo perdemos por un tiempo porque se va con su selección no habiendo jugado ni un minuto con los Wolves. En este caso todavía teníamos la duda de si iba a ir o no iba a ir, ha decidido ir. Respetamos absolutamente la decisión de él y de México porque eso forma parte de su área de decisión y nosotros estaremos al tanto y preocupados de que vuelva sano y preparado, mejor preparado de lo que se ha ido”.

Aún quedan ligeras dudas en la Selección Azteca del estado físico de Jiménez, y se analiza que Santiago Giménez se quede con el equipo hasta el partido contra Polonia, por si Raúl llega a recaer de su lesión.

