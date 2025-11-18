deportes
¿Se rompe McLaren? Oscar Piastri podría tomar una radical decisión al finalizar la temporada

Oscar Piastri va perdiendo un título que tuvo en sus manos… y ahora surge una advertencia que podría cambiar su futuro en la Fórmula 1 y el de su equipo McLaren.

Oscar Piastri, piloto de McLaren en Fórmula 1
JAKUB PORZYCKI/REUTERS
Oscar Piastri, piloto de McLaren en Fórmula 1
GABRIEL MARTÍNEZ RUBIO
AUTOMOVILISMO
El 2025 debía ser el año de Oscar Piastri. Tenía ritmo, tenía coche y tenía una ventaja que parecía imposible de tirar por la borda. 34 puntos sobre Lando Norris , control absoluto del campeonato, y un McLaren construido para reinar. Seis carreras después, el australiano vive una pesadilla que ha sacudido al paddock entero: ya no lidera nada, está 24 puntos por debajo y solo quedan tres carreras.

Te puede interesar: ¡INSÓLITO! McLaren prefiere que Verstappen sea campeón de Fórmula 1 antes que Lando Norris y Oscar Piastri por esta razón

La caída ha sido tan dura que ya se habla más de su crisis que de su temporada brillante. El dominio mental que mostró en la primera mitad del año se evaporó. En cambio, Norris ha entrado en fase asesina: doblete en México y Brasil, y un impulso que huele a campeón.

Gran Premio de México 2025: Checo Pérez, el Gran Ausente en una F1ESTA Histórica

Y en medio de este colapso emocional llega una voz que no suele guardarse nada: Guenther Steiner. El exjefe de Haas lanzó un dardo que reventó los micrófonos:

“Si no gana el campeonato, debería pensar seriamente en irse de McLaren.”

Directo. Contundente. Y con la precisión de alguien que entiende perfectamente cómo se rompen —o se fortalecen— las carreras en la Fórmula 1.

Steiner cree que Piastri es demasiado talentoso para quedarse en un lugar donde su compañero podría convertirse en su techo. Y si Norris levanta la corona, el australiano tendrá que decidir entre reagruparse… o escapar para salvar su carrera.

Lando Norris
REUTERS

Te puede interesar: ¿Red Bull traicionó a Checo Pérez? Max Verstappen habría revelado la estrategia de la escudería para perjudicar al mexicano

El otro problema: Verstappen acecha… y quiere arrebatarle hasta el segundo lugar

Por si la presión interna no fuera suficiente, hay un monstruo respirándole en la nuca: Max Verstappen. El neerlandés está matemáticamente vivo, pero incluso él sabe que el título está lejos. Aun así, su ritmo es un recordatorio de que no se puede bajar al lobo de su pedestal.

Salió desde pits en Brasil y acabó tercero. Cero excusas. Cero flaquezas. Una bestia.

Steiner lo resumió así: “Si Oscar está mentalmente roto… Max lo va a pasar sin duda.”

Y hoy, ver a Piastri desdibujado no sería una sorpresa. El australiano ha ido perdiendo confianza, ritmo y cabeza justo cuando más necesitaba estabilidad. Y eso, en la recta final del campeonato más apretado de los últimos años, es una sentencia mortal.

MCLAREN
Fórmula 1
