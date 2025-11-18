¿Red Bull traicionó a Checo Pérez? Max Verstappen habría revelado la estrategia de la escudería para perjudicar al mexicano

Max Verstappen habría revelado indirectamente la estrategia que utilizó Red Bull y su entorno en el 2023 para perjudicar a Checo Pérez, luego de que el mexicano tuviera un arranque de temporada arrasador con dos victorias, dos segundos lugares y la posibilidad de competir contra el neerlandés por el título mundial de la Fórmula 1.

Max Vertappen habría confesado la traición de Red Bull a Checo Pérez

Max Vertappen fue entrevistado en el podcast 'Pelas Pistas' en donde habló sobre la temporada actual que han tenido Oscar Piastri y Lando Norris, pilotos de McLaren que compiten palmo a palmo por conquistar el título de la temporada 2025 de la Fórmula 1.

Verstappen aseguró que tener a dos pilotos en la misma escudería que pelean por el campeonato puede resultar perjudicial para el equipo.

"Cuando tienes a los dos mejores pilotos en un equipo, siempre se van a estorbar mutuamente. Y, al final, aunque el equipo sea dominante, acabará por separarse y tener problemas", declaró Verstappen.

Incluso aseguró que si la escudería estuviera a su cargo evitaría a toda costa una situación parecida ya que en algún momento de la temporada se volvería insostenible para continuar luchando por la cima.

"Si yo fuera jefe de equipo, jamás correría ese riesgo. Es más, la situación se vuelve aún más insostenible cuando se lucha por el campeonato y creo que lo veremos muy pronto en la Fórmula 1, dada la situación actual", dijo el piloto neerlandés.

ALBERT GEA/REUTERS Sergio Pérez, piloto de Red Bull en la Fórmula 1

La temporada 2023, un calvario para Checo Pérez

Checo Pérez comenzó a convertirse en un problema para Red Bull luego de las primeras carreras ya que el mexicano compitió al parejo de Max Verstappen, por lo que desde el entorno del neerlandés comenzó una campaña para complicar el rumbo de su coequipero.

Jos Verstappen, padre de Max, evidenció su disgusto con los resultados de Pérez y la competencia que representaba para su hijo, mientras que Helmut Marko, asesor de la escudería, tuvo algunos comentarios desatinados contra el mexicano que desestabilizaron al equipo.

Luego del Gran Premio de Miami, el quinto de la temporada, Pérez tuvo mayores complicaciones para acceder a los primeros lugares e incluso se quedaba fuera en las primeras qualy y ya no volvió a subir a lo más alto del podio, lo que podría dar lugar a teorías de un posible boicot interno para perjudicar al mexicano.

