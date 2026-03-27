Duro golpe a una tradición en los Mundiales: las máscaras de luchadores no podrían ingresar a los estadios, ¡Adiós al Dr Wagner, Santo y Blue Demon!

La tradición de ver al Dr Wagner en las gradas, acompañado de Blue Demon y El Santo, se habría terminado y es que FIFA en su reglamento para ingresar a los estadios durante la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM, agregaría esta restricción por temas de seguridad e identificación de los aficionados asistentes.

Al menos en los partidos de repechaje FIFA, no se permitió el ingreso con este ya tradicional prenda, que le da color y vida a las tribunas. Sucediendo parte del Mundial 2026 en México esa ausencia de confirmarse, será aún más dolorosa pues forma parte de la cultura y la idiosincracia.

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Ahora en la Copa Mundial de la FIFA, también Súper Muñeco, Mil Máscaras, Octagón, Rey Mysterio y más máscaras que solían verse en las tribunas, se quedaran en las casas o en las calles y en las gradas estarán ausentes, entendiéndose perfectamente el origen de esta regla.

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Banderas, también quedarían fuera de los estadios

Además de las coloridas máscaras, otro golpe llegaría si se confirma que los aficionados que lleguen alrededor del mundo, no podrán llevar la bandera de su país y mostrar esa identidad. Así por ejemplo, en el partido de inauguración del 11 de junio en la cancha del Estadio Ciudad de México, que celebrará la Selección Azteca contra Sudáfrica ningunos de los aficionados de esos dos países podrá llevar ni mostrar banderas.

Los jerseys, playeras y más ropa de selecciones parece que sí podrá usarse.

Entre otras cosas que se prohibirían y en las cuales no hay polémicas, son aerosoles, pirotecnica, luces laser, mochilas o instrumentos musicales.

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