El duro momento que vive en Europa un ex Rayados de Monterrey y Pumas UNAM

Pese a vivir un gran momento en lo personal, Johan Vásquez y el Genoa no pasan por un buen lapso. El conjunto de la Serie A se encuentra en el lugar 19, solamente suma dos unidades y en estos momentos estaría descendido. Su último partido lo perdieron ante la Lazio por goleada de 3-0. El ex de Rayados y Pumas ya escribió su nombre en letras doradas en Italia, se convirtió en el capitán del Genoa y en su líder.

Johan Vásquez es uno de los capitanes de la Selección Mexicana para 2026 y su nivel en el Genoa ha ido en ascenso. Diversos equipos buscaron al mexicano para que llegara a sus filas, pero la directiva italiana le negó la salida, sabiendo la importancia que tiene con el grupo. En el duelo ante la Lazio, Johan tuvo el 88% de pases precisos, de ocho duelos por aire o tierra ganó cinco y colaboró con un tiro fuera del área.

EFE

El valor de Johan Vásquez va en ascenso

El exdefensa de Rayados y Pumas actualmente tiene un valor de 14 millones de dólares. Esto lo convierte en el segundo futbolista más caro del Genoa, solamente superado por el mediocampista Morten Frendrup (20 mde). En la Selección Mexicana es el tercer futbolista más caro; Santi Gimenez y Edson Álvarez son los únicos que lo superan.

Te puede interesar



Según Transfermarkt, su valor en el mercado ha ido en un importante ascenso. Johan Vásquez, en 2018, cuando empezó a dar de qué hablar en los Rayados del Monterrey, estaba valuado solamente en 400 mil euros. Su llegada a Pumas cosechó frutos y su precio más alto fue de 6 millones de euros; fue vendido por 3.5 mde. Ahora, en el Genoa de 2024 a 2025, ha crecido de 10 a 14 millones de euros.

El entrenador francés del Genoa, Patrick Vieira, le ha dado la confianza total a Johan Vásquez. Le dio la capitanía del equipo y ha jugado todos los partidos como titular, ya sea en duelos de la Serie A o en la Copa de Italia. Como ya se mencionó, en el torneo liguero local solamente suman dos empates y cuatro derrotas. Por otra parte, en la Copa acumulan dos triunfos ante el LR Vicenza y el Empoli.