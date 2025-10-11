EA Sports FC 26: ¿Quiénes son los futbolistas con las mejores medias del videojuego?

Han pasado algunas semanas desde que salió oficialmente el EA Sports FC 26 al interior de México y en otros mercados dentro del continente, por lo que las curiosidades respecto al videojuego no cesan. En ese sentido, ¿te has preguntado quiénes son los futbolistas con las mejores medias de esta edición?

Lo primero que tienes que saber es que, así como ha ocurrido en las más recientes ediciones, tanto Lionel Messi como Cristiano Ronaldo no destacan en este listado no solo por su edad, sino por las Ligas en las que se desempeñan. Ahora bien, ¿es Yamal, Dembélé o Mbappé los mejores del EA Sports FC 26?

¿Qué futbolistas tienen la mejor media del EA Sports FC 26?

En efecto, es Kylian Mbappé quien lidera la lista de los futbolistas con la mayor media dentro del EA Sports FC 26. El actual elemento del Real Madrid, así como de la Selección de Francia, cuenta con un promedio de 91 puntos, mismos que lo hacen el mejor jugador de esta edición.

Sin embargo, Kylian Mbappé no es el único. El EA Sports FC 26 también reconoce a Mohamed Salah, jugador del Liverpool y de Egipto con la misma media que el francés, mientras que el top 3 lo cierran tres elementos más con una media de 90 puntos, siendo estos Virgil Van Dijk, Rodri y Ousmane Dembélé, actual Balón de Oro.

El lugar número seis es para Erling Haaland, jugador del Manchester City, mientras que Jude Belilingham sigue en este apartado. Finalmente, Lamine Yamal y Raphinha, ambos del FC Barcelona, cierran este apartado con una media de 89, lo cual los coloca entre los mejores de la actualidad en el EA Sports FC 26.

¿Quiénes son los mexicanos con la mejor media del EA Sports FC 26?

De acuerdo con la página oficial del EA Sports, el jugador mexicano mejor valorado de esta nueva edición es Julián Quiñones, jugador que milita en la Liga de Arabia Saudita, con una media de 80. Debajo de él aparece Santiago Giménez con 79 puntos, aunque vale decir que su potencial puede llegar hasta 84.