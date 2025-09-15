EA SPORTS FC 26 revela su banda sonora global con más de 100 canciones y Moise Kean como primer futbolista en participar

Redwood City, California – 15 de septiembre de 2025. Electronic Arts presentó la esperada banda sonora de EA SPORTS FC™ 26, que contará con 109 canciones de más de 30 países, reafirmando su papel como curador cultural dentro de la música y el gaming. El nuevo listado fusiona nombres consagrados con artistas emergentes y marcará el ritmo del lanzamiento del juego el 26 de septiembre.

Entre los artistas confirmados se encuentran Ed Sheeran —con una canción inédita—, el productor multi–Grammy Fred again…, la revelación del pop alternativo PinkPantheress, la estrella global JENNIE, el rapero británico Skepta, los argentinos CA7RIEL & Paco Amoroso, la agrupación mexicana Kinky, y figuras internacionales como HAIM, The Cure y Obongjayar.

Una de las sorpresas es la incorporación del futbolista italiano Moise Kean (KMB), primer jugador profesional en sumarse a la banda sonora de la franquicia. “Fútbol y música unen al mundo; ser parte de FC 26 como artista y jugador es un sueño hecho realidad”, declaró Kean.

Además de 27 temas inéditos, el soundtrack incluye nuevas producciones de artistas en ascenso como Ebony, Joy Crookes y Alewya, consolidando la apuesta de EA por mezclar diversidad cultural, innovación y tendencias globales.

“Por más de dos décadas, EA SPORTS ha sido un puente entre la música y millones de jugadores”, señaló Steve Schnur, presidente de música de EA. “La banda sonora de FC 26 es de las más diversas y atrevidas hasta ahora, reflejando a la comunidad global de fútbol.”

EA SPORTS FC 26 estará disponible en PlayStation, Xbox, PC, Amazon Luna y Nintendo Switch (incluyendo Switch 2). Los jugadores que adquieran la Ultimate Edition podrán acceder de manera anticipada desde el 19 de septiembre.