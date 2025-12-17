EA Sports FC 26, más vivo que nunca; así venció a Pokémon y Call of Duty en ventas

En medio de todas las críticas que ha recibido en su contra debido a las actualizaciones que ha hecho en algunos futbolistas, el EA Sports FC 26 volvió a demostrar su potencia en uno de los mercados más importantes que tiene en Europa al superar a otros juegos icónicos de la actualidad.

El EA Sports FC 26 fue muy criticado por la reducción en la media de algunos futbolistas del Real Madrid en su nueva actualización gracias al pobre desempeño del club recientemente. Curiosamente, fue el propio mercado español quien demostró que este juego, pese a todo, está más vivo que nunca.

Panorama de la Selección Azteca | Los Protagonistas

¿EA Sports FC 26 superó en ventas a Pokémón y Call of Duty?

De acuerdo con información del portal Game España, el EA Sports FC 26 fue el videojuego más vendido en el país durante noviembre del 2025, más precisamente a lo largo del Black Friday. El juego de EA Sports tuvo la fortuna de superar tanto a Call Of Duty como a la nueva entrega de Pokémon.

Te puede interesar: Estos son los primeros dos combates confirmados por la WWE para 2026

Te puede interesar: ¿Cuándo será el Clásico Regio entre Tigres y Rayados en el CL26?

En el cuarto lugar, considerando todas las consolas que existen en España, se consolidó Grand Theft Auto V, mientras que en el quinto sitio se posicionó Battlefield 6. Con ello, el juego de futbol demuestra que sigue más vivo que nunca a pesar de las críticas que ha tenido en su contra.

Si hablamos exclusivamente de la PS5, el EA Sports FC 26 también lideró el portal de ventas en el país europeo, mientras que en el Nintendo Switch y Switch 2 quedó por debajo solamente de Pokémon. Finalmente, tanto en el Xbox One como en el Xbox Series se quedó con el primer sitio.

¿Quién es el jugador mexicano con la mejor media en el EA Sports FC 26?

Con una valoración base de 80 puntos, es Julián Quiñones quien se distingue como el jugador mexicano con mejor promedio en el EA Sports FC 26. Santiago Giménez le sigue de cerca gracias a su participación en el Milán con 79 puntos, mientras que en el tercer lugar aparece Edson Álvarez con 78 de promedio.