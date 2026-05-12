EA Sports FC 27: ¿Cuándo sale a la venta, cuánto costará y qué sorpresas tendrá?

Estamos a tan solo unos meses para la llegada del EA Sports FC 27, uno de los videojuegos deportivos más esperados de los últimos años. Ante tal situación, luce interesante que conozcas cuándo sale a la venta, cuál será su posible precio y qué sorpresas tendrá para la comunidad gamer.

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Como sabes, Electronic Arts ha lanzado bastante información respecto al EA Sports FC 27, mismo que saldrá a la venta una vez que inicien las principales ligas tanto de Europa como de América. Por tal razón, no está de más conocer su precio y qué sorpresas traerá, sobre todo, para la afición mexicana.

¿Cuándo sale a la venta el EA Sports FC 27?

Si bien hasta el momento no existe una fecha totalmente confirmada, el EA Sports FC 27 suele llegar durante las primeras semanas de la próxima temporada a nivel Europa. Ante ello, expertos consideran que su fecha de lanzamiento podría estar programada para el viernes 25 de septiembre del 2026.

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¿Cuánto costará el EA Sports FC 27?

El videojuego, que estará disponible para distintas consolas como la PlayStation 5, la PC, la Nintendo Switch 2 y la Xbox Series X|P, aún desconoce su precio. Sin embargo, se espera que el mismo continúe con un margen similar a lo que ha sido sus ediciones anteriores, por lo que, en México, podría tener un costo de 1,400 a 1,600 pesos.

¿Qué sorpresas tendrá el EA Sports FC 27?