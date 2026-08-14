EA Sports FC 27 mejorará el Ultimate Team; estos son los cambios que tendrá

Uno de los apartados que más interés ha generado en el nuevo videojuego de Electronic Arts es el Ultimate Team, el cual, se sabe, contará con una serie de mejoras en el EA Sports FC 27, mismo que es considerado uno de los videojuegos más esperados de este 2026.

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Será durante septiembre de este año cuando el EA Sports FC 27 haga su lanzamiento oficial en México y el resto del mundo, y uno de los detalles más interesantes guarda relación con las mejores que tendrá en el Ultimate Team, mismos que conocerás a continuación.

¿Qué mejoras tendrá el EA Sports FC 27 en el Ultimate Team?

La intención del EA Sports FC 27 es hacer progresar más al usuario a través del Ultimate Team a través de un museo en donde las cartas se puedan ajustar mediante una especie de álbum de cromos, por lo que se espera la llegada de cargas holográficas y una sensación de progreso más grande a través de las recompensas.

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Del mismo modo, se espera la posibilidad de obtener elementos cosméticos, así como otro tipo de recompensas, para las cartas de los jugadores como las del Hall of FUT, mismas en donde aparecerán elementos como Giovani dos Santos y Diego Armando Maradona, por citar algunos ejemplos.

El tiempo de juego de cada usuario en el Ultimate Team del EA Sports FC 27 se verá recompensado a través de desafíos de creación de equipos sin problemas de posición. Finalmente, las cartas han sido mejoradas mediante una ganancia mayor en cuanto a experiencia y monedas se refiere.

¿Cuándo saldrá el EA Sports FC 27 y cuánto costará?

De forma oficial se sabe que el EA Sports FC 27 se lanzará el próximo 25 de septiembre del 2026; es decir, una vez iniciadas las principales Ligas de Europa. Del mismo modo, este videojuego contará con un precio de 1,399 pesos mexicanos en la versión estándar.