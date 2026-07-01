Revelan ola de despidos en EA, ¿cómo afectará al EA Sports FC 27?

En los últimos días se confirmó que Electronic Arts, una de las empresas más importantes dentro del mundo de los videojuegos, sufrió una importante ola de despidos. Ante tal situación, es preciso conocer si esta situación afectará la llegada del EA Sports FC 27.

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De acuerdo con información del portal LevelUp, Electronic Arts (EA) será adquirida por un Fondo Público de Inversión de Arabia Saudita. Esta situación, en consecuencia, podría generar una ola masiva de cancelaciones, cierres y despidos en algunos empleados que han estado aquí durante mucho tiempo.

¿Cómo afectaría la ola de despidos del EA al EA Sports FC 27?

El reporte de Kotaku menciona que EA aplicó una nueva ola de despidos masivos a fin de sanear lo mejor posible el aspecto económico de la empresa antes de ser vendida, por lo que un número no revelado de trabajadores ya no formarán parte de la empresa a partir de ahora.

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Unfortunately, I’m hearing from reliable sources that layoffs are starting at EA though the initial round may be relatively small.



Staff are being notified that they are being let go, and I’m told the cuts are impacting multiple parts of the company. — Destin (@DestinLegarie) June 18, 2026

Se sabe que las bajas forman parte de las áreas de atención al cliente, reclutamiento, tecnología de la información y sistemas de seguridad, por lo que hasta ahora no se reportan despidos masivos en estudios de desarrollo dentro del ambiente de los videojuegos.

En otras palabras, la información sostiene que, hasta el momento, los procesos de desarrollo de los videojuegos no se han visto impactados negativamente, motivo por el cual se espera que el EA Sports FC 27, el próximo gran juego de la empresa, se lance sin ningún tipo de imprevisto.

¿Cuándo saldrá a la venta el EA Sports FC 27?

Se sabe que el EA Sports FC 27 saldrá a la escena durante los últimos días de septiembre de este año con un costo aún por confirmar. Entre sus características destaca la llegada del nuevo Modo Mundo Abierto, el cual ha generado muchas sensaciones entre sus seguidores.