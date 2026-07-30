EA Sports FC revela las MEDIAS de Vozinha y Tim Payne, figuras del Mundial 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026 trajo consigo momentos realmente importantes a través de jugadores que no estaban en la escena principal y que, ahora, brillan en distintos apartados dentro y fuera del deporte, como lo son Vozinha y Tim Payne dentro del EA Sports FC 26.

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Vozinha llegó a esta Copa Mundial de la FIFA 2026 sin tener un equipo luego de su paso por la segunda división de Portugal. Tim Payne, por su parte, era el jugador menos popular de este evento; ahora, ambos forman parte de una camada realmente importante dentro del EA Sports FC 26.

¿Cuáles son las medias de Tim Payne y Vozinha en el EA Sports FC 26?

Lo primero a tener en cuenta es que ambos jugadores forman parte de selecciones que, a priori, son un tanto endebles a nivel mundial. Por tal motivo, era de esperarse que tanto el portero caboverdiano como el defensor neozelandés no tuvieran una media tan destacada como otros jugadores.

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🇨🇻 Vózinha



Cape Verde's 40 year old GK became one of the stories of the tournament after producing a string of incredible saves, helping his nation reach the knockout stage.



His heroics also turned him into a global social media sensation almost overnight. pic.twitter.com/dpxxZIxF14 — Career Mode Tracker (@cmtrackernet) July 19, 2026

Dicho esto, vale decir que Vozinha, portero que sorprendió al mundo del futbol gracias a su participación con la Selección de Cabo Verde, inició su participación en el EA Sports FC 26 con una media de 66 puntos, misma que ya no puede explotar más toda vez que tiene 40 años.

Una situación similar ocurre con Tim Payne, quien actualmente cuenta con 32 años de edad y que, pese a defender los colores de Nueva Zelanda, cuenta con una media de 63 unidades, misma que se mantendrá de la misma forma durante el resto del EA Sports FC 26.

¿Cuál es la media de Rodri, el mejor jugador del Mundial 2026, en el EA Sports FC 26?

La labor de Rodri en la última Copa Mundial de la FIFA 2026 hizo que el español se quedara con el premio al Mejor Jugador del Torneo, hecho que se relaciona con la media que tiene en el EA Sports FC 26 la cual asciende a 90 puntos, en parte, por sus actuaciones en el Manchester City.