EA Sports FC revela avance de su nueva franquicia de videojuegos

Una nueva era está por comenzar. Luego de que EA Sports y la FIFA rompieran su relación laboral, la empresa desarrolladora de videojuegos de deportes ha anunciado un avance de su nueva franquicia, EA SPORTS FC.

“Bienvenidos al club. Bienvenidos a EA SPORTS FC”, se lee en el posteo realizado en redes sociales.

Y es que el tráiler completo del nuevo videojuego se va a revelar el 13 de julio mediante el canal de YouTube de EA SPORTS FC. Hasta ahora, en el avance publicado se pueden observar a leyendas del futbol como Pelé, David Beckham, Andrea Pirlo, Zinedine Zidane, Gerd Müller, Ronaldinho y Johan Cruyff junto a otros jugadores en activo.

“Puedes representar al club de tu infancia y llevar cualquier color. Lo único que tienes que hacer es jugar. Esto es lo que nos une. Nos une a la gente. Nos une al juego del mundo. Pero no hace falta que te lo diga. Tú formas parte de esto. Siempre has estado aquí. Y estás en buena compañía”, se escucha en el video acompañado de algunos fotogramas del juego.

Welcome to the club. Welcome to #EASPORTSFC.

See the full #FC24 reveal on July 13: https://t.co/VqiFi7fgNs pic.twitter.com/gIx7TkW7az

— EA SPORTS FC (@EASPORTSFC) July 10, 2023