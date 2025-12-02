WWE sorprende a todos; estos son los primeros dos combates que se vislumbran para Wrestlemania 42

Lo ocurrido el fin de semana pasado en el magno evento de la WWE ha dado ciertas pistas respecto a lo que la empresa tiene en mente para la siguiente edición de Wrestlemania 42, misma que se llevará a cabo en la Ciudad de Las Vegas durante el mes de abril del 2026.

Historia de Penta Zero Miedo, el mexicano que está triunfando en WWE

Después de las cuatro luchas que se llevaron a cabo en Survivor Series, una serie de personalidades allegadas a la WWE han dado a conocer las que serían las principales dos luchas que la empresa tendría en mente para Wrestlemania 42, lo anterior considerando, evidentemente, que nada está confirmado hasta ahora.

¿Qué luchas vislumbra la WWE para Wrestlemania 42?

De acuerdo con información de Dave Meltzer para Wrestling Observer Radio, la idea de la WWE después de Survivor Series es plantear un camino en el que se disputen los dos campeonatos más importantes; es decir, el Título Mundial Pesado y el Título Indiscutible de la WWE, en Wrestlemania 42.

Te puede interesar: Las figuras del deporte que truncaron su carrera debido a la depresión y ansiedad

Te puede interesar: ¿Cuántos días faltan para la última lucha de John Cena en WWE?

The current reported plan is for Cody Rhodes to defend the Undisputed Championship against Roman Reigns at WrestleMania 42.



(via @WONF4W) pic.twitter.com/6FJIiNlHp6 — Wrestle Ops (@WrestleOps) November 30, 2025

La fuente detalla que la organización tiene en mente que el Campeonato Mundial Pesado se dispute entre CM Punk, actual campeón de la empresa, frente a Bron Breakker, uno de los luchadores más importantes del momento que, hasta hace no mucho tiempo, era Campeón Intercontinental de la marca.

La segunda idea de la WWE, que podría concretarse si todo sigue como hasta ahora, es medir nuevamente a Cody Rhodes frente a Roman Reigns por el Campeonato Indiscutible de la WWE, en la que sería la tercera lucha entre ambos en un evento como lo es Wrestlemania.

¿Roman Reigns vs Seth Rollins quedó cancelado?

Distintas fuentes del Wrestling aseguraban que uno de los combates que la WWE tenía en mente para la próxima edición de Wrestlemania 42 era un mano a mano entre Roman Reigns y Seth Rollins , misma que, en teoría, habría quedado descartada debido a la lesión en el hombro de Seth.