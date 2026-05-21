¡EBEREEEEEEE DEJÓ IR EL PRIMERO! Se salvó Cruz Azul en la Final de Ida
¡La primera GRAN oportunidad del partido! Ebere tuvo el gol para adelantar a Pumas, pero perdonó frente al arco en la Final de Ida ante Cruz Azul
¡PUMAS TUVO EL PRIMERO! Ebere estuvo muy cerca de abrir el marcador en la Final de Ida del Clausura 2026 entre Cruz Azul y Pumas, pero terminó dejando escapar una oportunidad clarísima frente al arco
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