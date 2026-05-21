¡EBEREEEEEEE DEJÓ IR EL PRIMERO! Se salvó Cruz Azul en la Final de Ida

¡PUMAS TUVO EL PRIMERO! Ebere estuvo muy cerca de abrir el marcador en la Final de Ida del Clausura 2026 entre Cruz Azul y Pumas, pero terminó dejando escapar una oportunidad clarísima frente al arco

Te puede interesar: Cruz Azul vs Pumas: Ver ONLINE, EN VIVO y GRATIS HOY el resultado de la transmisión del jueves 21 de mayo, partido con Keylor Navas de la final de ida del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX; marcador en linea, por internet y online

