La edición pasada de FUT Azteca eCup fue todo un éxito

Para la primera edición del FUT Azteca eCup 4 regiones se unieron para disputar el campeonato y la copa al mejor jugador de FIFA, dentro de la instalaciones de Tv Azteca Ajusco se montó un espectáculo donde solo los mejores jugadores lucharon por el primer lugar.

Argentina, Costa Rica, Colombia y México fueron los contrincantes de esta primera edición donde ninguna barrera nos detenía y una sola bandera se levantó por un sueño que se vivió a tope con los narradores más amados en el mundo de los deportes, disfrutando de su tan particular sentido del humor.

¿Quién ganó en la Fut Azteca eCup?

Argentina logró vencer en la primera edición de este torneo, Franco Lazarte fue el representante ondeando con orgullo sus colores y levantando en alto la copa del evento, la semifinal se vivió en contra de México con un marcador final de 2-0.

Recuerda que FIFA 22 está disponible para todas las plataformas como Xbox, PlayStation, Nintendo Switch y PC, así como las consolas de nueva generación.