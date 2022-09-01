Edson Álvarez estaría forzando su salida del Ajax hacia el Chelsea

Este 1º de septiembre se cierra el mercado de fichajes en Europa y tal parece que un mexicano podría cambiar de equipo en las últimas horas. Ante el creciente interés del Chelsea que se ha reportado en los últimos días, Edson Álvarez estaría metiendo presión al Ajax para forzar su salida.

El mediocampista azteca tendría claro que está ante una de las mejores oportunidades de su vida y se habría negado a entrenar este jueves con el objetivo de que su directiva acepte la oferta que pusieron sobre la mesa los Blues.

Así luce la playera de visitante de México para el Mundial Qatar 2022

Te puede interesar: Chelsea sorprende con oferta millonaria por Edson Álvarez

De acuerdo al diario neerlandés De Telegraaf, 'El Machín' estaría buscando su salida hacia el conjunto de la Premier League, ya que los considera como "uno de los clubes de sus sueños".

El equipo londinense estaría ofreciendo más de 50 millones de euros por el mexicano, que equivale a más del doble de su valor, de acuerdo al portal especilizado Transfermarkt, por lo que sería un buen negocio para el equipo de Amsterdam.

Por otra parte, el medio neerlandés reportó que el Machín se ilusiona con que el Ajax no ha rechazado la oferta del Chelsea hasta el momento, aunque ahora, el equipo de la Eredivisie está corriendo contrarreloj, ya a que el mercado de fichajes de este verano en Europa termina este jueves 1º de septiembre a las 23:59 horas (17:59 horas centro de México).

Ajax ya tendría al reemplazo de Edson Álvarez

En las últimas horas comenzó a correr el rumor de que el Ajax habría fichado al centrocampista austriaco Florian Grillitsch, quien se encontraba sin equipo -su último club fue el Hoffenheim de Alemania-, y este movimiento facilitaría la salida de Edson Álvarez al Chelsea en las próximas horas.

Te puede interesar: Manchester United daría una fortuna por un compañero de Edson Álvarez

Ajax se niega a dejar ir a Edson Álvarez

El director técnico Gerry Hamstra y su mano derecha Klaas-Jan Huntelaar se habrían reunido con Edson Álvarez en la Johan Cruyff Arena y le habrían comunicado que no estarían dispuestos a aceptar la oferta del Chelsea, ya que el equipo ha perdido a varias piezas claves durante este mercado.

En caso de que se concretara el traspaso por 50 millones de euros, Edson Álvarez se convertiría en el cuarto jugador más caro de la historia del Ajax, después de Antony, Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt y Lisandro Martínez.