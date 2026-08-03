eFootball confirma actualización GRATIS; estas son las mejoras que tendrá el juego

El eFootball se mantiene como uno de los videojuegos deportivos favoritos de chicos y grandes por igual, por lo que la noticia que involucra una nueva actualización en este título ha generado mucha expectativa entre sus seguidores, motivo por el cual no está de más conocer más información al respecto.

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El portal Nintenderos menciona que el eFootball Kick-Off contará con una actualización dentro de la Nintendo Switch 2, una de las consolas más vendidas que existen en la actualidad a nivel mundial y que, además, también se vende en versión física a través de la key card en Japón.

¿Qué actualización tendrá el eFootball 2026?

Lo primero a tener en cuenta es que el eFootball Kick-Off contará con un nuevo modo de Ligas a través de la actualización, misma que será completamente gratuita para la Switch 2 y que podría llegar entre septiembre y noviembre de este año; es decir, en pleno apogeo del EA Sports FC 27.

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En esencia, se sabe que los jugadores del eFootball podrán competir a través de temporadas de hasta 25 ligas de todo el mundo, por lo que el objetivo es llevar a su club a lo más alto en la búsqueda de conquistar este nuevo proyecto que intenta acercar a nuevos jugadores a este título.

Del mismo modo, Konami aprovechó el impacto de sus redes sociales para compartir una imagen en donde se observan las competiciones que tendrá, destacando sitios dentro de Sudamérica, Europa y la región de Asia y Oceanía, lo cual nutre de distintas posibilidades a sus seguidores.

eFootball, ¿el principal rival del EA Sports FC 2027 para este cierre del año?

Si bien el EA Sports FC 27 promete ser el videojuego más importante dentro del apartado futbolístico en este cierre del 2026, la realidad es que el eFootball aparece como una alternativa distinta que, sin embargo, maneja excelentes gráficos, mismos que podrían convencer a más de un usuario.