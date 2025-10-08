Efraín Juárez usa esta jugada que considera maestra y otros la tachan de inservible

Efraín Juárez sigue dando de que hablar, pues los malos resultados lo acompañan en este Apertura 2025, aunado a que fue suspendido 2 partidos por salir expulsado en la derrota de Pumas 1-4 ante América en el Clásico Capitalino . El entrenador, pese a que no está en la cancha, dio la orden de hacer una jugada que posiblemente para él sea maestra, pero otros tantos la tacharon de inservible, pues fue al estilo de la NFL.

La jugada que preparó Juárez y de la que tanto se habla en redes sociales sucedió en el partido que la UNAM perdió ante Chivas en CU . Todo comenzó cuando el conjunto universitario sacó desde media cancha tras el gol rival, mientras que alrededor de 6 jugadores se alinearon para lanzarse a correr juntos hacia la portería del Guadalajara.

Pumas MX Efraín Juárez se mandó una jugada al estilo NFL en el partido contra Chivas, que de muy poco le sirvió

La jugada preparada por el entrenador de la UNAM no sirvió de mucho, pues un futbolista del Rebaño rechazó el balón, pese a que en la zona había una gran cantidad de jugadores de Pumas. Por tal hecho, la página que subió el video lo catalogó de la siguiente manera: “Efraín Juárez, el ajedrecista del futbol mexicano”.

Efraín Juárez el ajedrecista del fútbol americano. pic.twitter.com/XME8QxBavl — La Voz Que Te Encabrona (@lavozpuma) October 7, 2025

Los malos resultados de Efraín Juárez y Pumas en los últimos partidos

Efraín Juárez se las está viendo duras en la recta final del Apertura 2025, pues Pumas no camina y a falta de 5 fechas por terminar el torneo podría fracasar nuevamente en caso de no clasificar al Play-in.

El conjunto de la UNAM suma 3 derrotas consecutivas, en las cuales ha recibido 2 o más goles, algo preocupante para el entrenador. Por lo anterior, el equipo universitario se ubica en la décima posición de la Tabla General de la Liga BBVA MX con 13 puntos.

Juárez aún debe cumplir con un partido de suspensión, el cual no será nada fácil para su equipo, pues se enfrentará a Rayados de Monterrey en la jornada 13, encuentro que se disputará el sábado 18 de octubre, después del parón por la Fecha FIFA de octubre.