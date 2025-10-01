Con el ánimo por los suelos: el pésimo momento de Lisandro Magallán en Argentina tras salir de Pumas UNAM

Lisandro Magallán es el jugador que pasa por un mal momento luego de salir de Pumas a Argentina, donde fichó en verano con Vélez previo al inicio del Clausura 2025 del futbol sudamericano . El defensa central se mandó un error gravísimo en el último partido de su equipo, hecho que lo tiene con el ánimo por los suelos, aunado a las críticas que ha recibido por parte de los aficionados. De hecho, un video que circuló llamó mucho la atención.

Magallán, quien se fue gratis de la UNAM y fue el hazmerreír de Argentina , cometió un oso en el partido de Vélez ante Atlético Tucumán, pues al minuto 13 recibió un balón de su compañero y, al querer jugar de primera con su arquero, el pase quedó corto, por lo que el rival aprovechó el regalo para poner el 1-0.

@licha.magallan Lisandro Magallán no la pasa nada bien tras su regreso a Argentina, ya que suma varios errores

El error del argentino no provocó consecuencias en Vélez, pues el club remontó el marcador para llevarse la victoria 2-1. Sin embargo, la actuación del defensa central no fue la mejor y no es la primera vez que comete un error, pues en la ida de los Cuartos de Final de la Copa Libertadores se fue expulsado, situación que mermó en el equipo al quedar eliminado de manos de Racing.

Las constantes críticas de los aficionados al ex de Pumas

Lisandro Magallán es constantemente criticado por aficionados argentinos en las redes sociales, pues tras dejar Pumas y firmar con Vélez no se mostró a la altura en sus primeros partidos, así lo consideró el usuario @nahuelfutbol: “Uno de los refuerzos que más decepcionó en un equipo es Magallán, lento, a destiempo, flojo en la marca y sobre todo transmite inseguridad”.

En estas primeras fechas del fútbol argentino, uno de los refuerzos que más decepcionó en un equipo es Lisandro Magallan, lento, a destiempo, flojo en la marca y sobre todo transmite inseguridad, su vuelta al fútbol argentina arrancó mal, tendrá que revertir su nivel en #Velez. pic.twitter.com/wvwHaoxN2y — -Nahuel Ferreira- (@nahuelfutbol) August 8, 2025

Por los suelos, el ánimo del ex de Pumas y que un video lo confirma

Lisandro Magallán no quiso recibir la cinta de capitán después de que Agustín Bouzat salió del terreno de juego por una molestia al minuto 44. Lo anterior, ya que el defensa central tenía el ánimo por los suelos tras su error. Pese a ello, su compañero Braian Romero le dio el gafete ante la negación.

Magallán no quiso aceptar la cinta de capitán que le dejaba Romero tras el cambio. Al 9 de #Vélez poco le importó y se la colocó igual en un claro signo de banca tras las últimas malas actuaciones del 16.



¿Qué les pareció el gesto del goleador? 🤔 pic.twitter.com/B7HJIAQvlu — Vélez Gigante (@velezgigante) September 30, 2025

Así fue el paso de Lisandro Magallán en Pumas

Lisandro Magallán llegó a Pumas en verano de 2023 y durante su estancia disputó 70 partidos, en los cuales marcó un gol y dio una asistencia, según estadísticas de BeSoccer. El argentino recibió 18 amarillas y fue expulsado en 2 ocasiones durante su paso por la UNAM.