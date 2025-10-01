Con el ánimo por los suelos: el pésimo momento de Lisandro Magallán en Argentina tras salir de Pumas UNAM
El exjugador de Pumas no la ha pasado nada bien tras su regreso al futbol argentino, donde es criticado por aficionados tras su bajo rendimiento y errores
Lisandro Magallán es el jugador que pasa por un mal momento luego de salir de Pumas a Argentina, donde fichó en verano con Vélez previo al inicio del Clausura 2025 del futbol sudamericano . El defensa central se mandó un error gravísimo en el último partido de su equipo, hecho que lo tiene con el ánimo por los suelos, aunado a las críticas que ha recibido por parte de los aficionados. De hecho, un video que circuló llamó mucho la atención.
Magallán, quien se fue gratis de la UNAM y fue el hazmerreír de Argentina , cometió un oso en el partido de Vélez ante Atlético Tucumán, pues al minuto 13 recibió un balón de su compañero y, al querer jugar de primera con su arquero, el pase quedó corto, por lo que el rival aprovechó el regalo para poner el 1-0.
El error del argentino no provocó consecuencias en Vélez, pues el club remontó el marcador para llevarse la victoria 2-1. Sin embargo, la actuación del defensa central no fue la mejor y no es la primera vez que comete un error, pues en la ida de los Cuartos de Final de la Copa Libertadores se fue expulsado, situación que mermó en el equipo al quedar eliminado de manos de Racing.
TE PUEDE INTERESAR:
- En Rayados fue descarte, probó suerte en Europa y ahora están encantados con él: “Nos da jerarquía”
- Julian Quiñones muy cerca de regresar a la Liga BBVA MX; existirían dos clubes peleando por él
- Alcanzó su máximo precio en Rayados de Monterrey y en 2025 fue la decepción de su equipo en Sudamérica
Las constantes críticas de los aficionados al ex de Pumas
Lisandro Magallán es constantemente criticado por aficionados argentinos en las redes sociales, pues tras dejar Pumas y firmar con Vélez no se mostró a la altura en sus primeros partidos, así lo consideró el usuario @nahuelfutbol: “Uno de los refuerzos que más decepcionó en un equipo es Magallán, lento, a destiempo, flojo en la marca y sobre todo transmite inseguridad”.
En estas primeras fechas del fútbol argentino, uno de los refuerzos que más decepcionó en un equipo es Lisandro Magallan, lento, a destiempo, flojo en la marca y sobre todo transmite inseguridad, su vuelta al fútbol argentina arrancó mal, tendrá que revertir su nivel en #Velez. pic.twitter.com/wvwHaoxN2y— -Nahuel Ferreira- (@nahuelfutbol) August 8, 2025
Por los suelos, el ánimo del ex de Pumas y que un video lo confirma
Lisandro Magallán no quiso recibir la cinta de capitán después de que Agustín Bouzat salió del terreno de juego por una molestia al minuto 44. Lo anterior, ya que el defensa central tenía el ánimo por los suelos tras su error. Pese a ello, su compañero Braian Romero le dio el gafete ante la negación.
Magallán no quiso aceptar la cinta de capitán que le dejaba Romero tras el cambio. Al 9 de #Vélez poco le importó y se la colocó igual en un claro signo de banca tras las últimas malas actuaciones del 16.— Vélez Gigante (@velezgigante) September 30, 2025
¿Qué les pareció el gesto del goleador? 🤔 pic.twitter.com/B7HJIAQvlu
Así fue el paso de Lisandro Magallán en Pumas
Lisandro Magallán llegó a Pumas en verano de 2023 y durante su estancia disputó 70 partidos, en los cuales marcó un gol y dio una asistencia, según estadísticas de BeSoccer. El argentino recibió 18 amarillas y fue expulsado en 2 ocasiones durante su paso por la UNAM.