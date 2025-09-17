Un acierto: Pumas lo dejó ir gratis y hoy es el hazmerreír en un equipo de Argentina

Durante este mercado de fichajes, Pumas trató de mejorar su plantilla con la llegada de jugadores de jerarquía, aunque los aficionados están indignados porque la directiva del club universitario rechazó a un delantero bicampeón de la UEFA Europa League . Sin embargo, también ha tenido aciertos como la salida de Lisandro Magallán a Vélez Sarsfield.

El defensor central con pasado en Pumas volvió a ser protagonista en Argentina por uno de sus fallos: fue expulsado a los 43 minutos por doble amarilla durante el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. Magallán comprometió a su equipo, que terminó cayendo por 1-0 ante Racing Club en condición de local. Por otro lado, una joya de Pumas arrastra números impresionantes .

Mexsport Lisandro Magallán pasa vergüenza en Argentina

La primera tarjeta amarilla la recibió por haber tenido varios roces con el delantero Adrián Martínez. Unos minutos después, Magallán cometió una evitable y dura infracción sobre el mediocampista Juan Nardoni tras llegar tarde a disputar el balón, lo que le valió la segunda tarjeta amarilla y, en consecuencia, recibir la cartulina roja.

MALAS NOTICIAS PARA VÉLEZ: DOBLE AMARILLA Y MAGALLÁN SE VA EXPULSADO ANTE RACING.



📺 Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/Q7tAEafKyc — SportsCenter (@SC_ESPN) September 16, 2025

Lisandro Magallán dejó a su equipo endeble en Copa Libertadores

El ex Pumas será una baja clave para el equipo que es dirigido por Guillermo Barros Schelotto de cara a lo que viene. Pues Magallán no estará disponible para enfrentar a Racing en el Cilindro de Avellaneda para el partido de vuelta de los cuartos de final la CONMEBOL Libertadores. Allí, Vélez tendrá que remontar la serie tras estar cayendo por 1-0 en el global.

¿Qué dijo el entrenador de Vélez sobre la expulsión de Magallán?

En conferencia de prensa, Barros Schelotto se refirió a la acción del ex Pumas: “Lo conozco (a Magallán) desde hace mucho tiempo. No quiero dar una opinión particular acerca de la expulsión, si estuvo bien o mal, pero entiendo que fue una situación totalmente deportiva. No hubo exageración ni utilizó la fuerza de más”.

Los números de Lisandro Magallán en Pumas

El zaguero central jugó dos temporadas en la Liga BBVA MX con Pumas, lo que le bastó para ser capitán del equipo. Disputó un total de 70 partidos en los que logró marcar un gol y repartir una asistencia.