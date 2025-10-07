El campeón del mundo que jugó en Tigres y ahora regresa a la selección tras 6 años de ausencia

Florian Thauvin es el futbolista que fue campeón del mundo con Francia en Rusia 2018, hito que también logró con Tigres al conquistar un par de títulos en su paso por la Liga BBVA MX, la cual así quedó tras la jornada 12 del Apertura 2025 . El jugador de 32 años es una de las grandes sorpresas de la Fecha FIFA de octubre, pues fue convocado por su país tras 6 años de ausencia.

Thauvin fue contemplado nuevamente por Didier Deschamps a la Selección de Francia y en esta ocasión para los partidos de Eliminatoria de la UEFA que sostendrán ante Azerbaiyán el viernes 10 de octubre y contra Islandia el lunes 13 del mismo mes. Estos son de suma importancia para amarrar su boleto al Mundial 2026, que está a la vuelta de la esquina, pues ya comenzaron las remodelaciones de la fachada del Estadio Banorte (antes Azteca) .

Florian Thauvin tuvo un paso corto en Tigres y ahora tras 6 años de ausencia fue nuevamente convocado a la Selección de Francia

El paso de Florian Thauvin con Tigres y la controversia de sus títulos

Florian Thauvin llegó con el cartel de campeón del mundo a la Liga BBVA MX en verano de 2021, cuando fue fichado por Tigres, proveniente del Olympique de Marsella. La estadía del francés solo duró poco más de un año, algo corta para los aficionados que esperaban que fuera el nuevo André-Pierre Gignac.

Thauvin en su estancia con Tigres conquistó 2 títulos: una Liga BBVA MX del Clausura 2023 y la Campeones Cup del mismo año. Cabe destacar que estos títulos se le contemplaron en su palmarés porque ya estaba escrito en el plantel que disputó ese torneo, pero el delantero se machó cuando este ya había comenzado.

El francés anotó 8 goles y dio 5 asistencias en 39 partidos que disputó con el conjunto de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), según estadísticas de Besoccer. Posteriormente, el jugador de 32 años se marchó al Udinese de Italia y en este mercado de verano regresó a su país con el Lens.

Los méritos de Florian Thauvin para regresar a su selección tras 6 años de ausencia

Florian Thauvin fue convocado nuevamente a la Selección de Francia tras 6 años de ausencia y ello posiblemente se debe a que está haciendo las cosas bien en su nuevo equipo. Con Lens suma 2 goles en 7 encuentros disputados en la Ligue 1, así como 2 tarjetas amarillas.