El luchador que le ofrecieron el personaje de Mil Máscaras Jr. y lo rechazó respeto a su padre

Mil Máscaras es una de las últimas leyendas del pancracio mexicano, por lo que es de esperarse que su legado prevalezca, por lo que pensó en alguien de su familia y que recién empezaba su carrera. El elegido a ser el Jr. era Alberto del Río “El Patrón”, quien reveló como fue la muerte de El Hijo del Perro Aguayo . Sin embargo, el luchador que participa en la Granja VIP rechazó el personaje por honor a su padre: Dos Caras

Cibernético reveló en su canal de YouTube, Devorador de Pecados, que Mil Máscaras, quien actualmente está alejado del ring y se dedica a la enseñanza , le ofreció el personaje a su sobrino, “El Patrón” máxima estrella de la lucha libre mexicana, luego de brillar en la WWE.

@albertopatronpromotions Alberto del Río pudo haber sido Mil Máscaras Jr., pero en ese momento decidió continuar con el legado de su padre Dos Caras

“Mil Máscaras le propuso darle el Jr. a Alberto del Río y en ese tiempo Alberto, [quien portaba el personaje de Dos Caras Jr.] no quiso por respeto a su papá, pero hasta su mismo papá le dijo: acéptalo”, mencionó el “Main Man” de la lucha libre mexicana.

TE PUEDE INTERESAR:



Alberto del Río y su destacada trayectoria tras rechazar el personaje de Mil Máscaras Jr.

“El Patrón” viene de una dinastía de grandes luchadores, pues su padre es Dos Caras, mientras que sus tíos son Psicodélico y la gran leyenda Mil Máscaras, personaje que pudo haber portado de haber aceptado la invitación. No obstante, decidió continuar con el legado de su padre bajo el nombre de Dos Caras Jr.

Alberto fue una estrella en México, pero fue contratado por la WWE para ser el sucesor de Rey Mysterio Jr. en el mercado hispano. Ello no fue una decisión nada fácil, pues tuvo que desprenderse de su máscara y de su nombre, que le costó posicionar entre el gusto del público.

Del Río tomó la mejor decisión, pues fue todo un boom en la WWE, a tal grado de consagrarse como un estandarte de la empresa americana, para después regresar al país y reafirmar su popularidad en su casa y ante su gente. No obstante, surge la duda de qué hubiera pasado si portara el personaje de Mil Máscaras Jr.