El celuVAR: un árbitro anuló un penal tras ver la jugada desde un teléfono celular

El futbol argentino, que recientemente vio el último baile de Lionel Messi, vivió una escena insólita el lunes 12 de octubre, cuando el árbitro Nicolás Lamolina revirtió una decisión durante el partido entre All Boys y Godoy Cruz. El juez había señalado un penal a favor del conjunto mendocino, pero integrantes del equipo local le acercaron un celular con la repetición televisiva de la acción, tal como si se tratara de un celuVAR.

El encuentro fue correspondiente a la fecha 33 de la Primera Nacional, la segunda categoría del futbol argentino, y terminó con un empate sin goles en el estadio Islas Malvinas. La controversia no solo se centró en la decisión inicial, sino también en el procedimiento que llevó al colegiado a cambiar su decisión, lo que generó polémica, como fue la designación de Marco Antonio Ortiz para dirigir el Clásico Tapatío.

El árbitro Nicolás Lamolina revirtió una decisión durante el partido entre All Boys y Godoy Cruz por un celular.|Captura de pantalla

El celuVAR en acción

El momento ocurrió a los 43 minutos del segundo tiempo, cuando Axel Rodríguez cayó dentro del área tras un contacto con el defensor Iván Zafarana. Lamolina sancionó la pena máxima y expulsó al zaguero local por considerar que había cortado una oportunidad manifiesta de gol.

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Sin embargo, las protestas de los futbolistas de All Boys apuntaron a que el contacto ocurrió fuera del área. En medio de la discusión, Zafarana regresó al campo con un teléfono y mostró la repetición de la transmisión.

El hecho se viralizó porque el juez terminó por cambiar su decisión después de una prolongada interrupción, ya que la categoría no tiene a la disposición el VAR.

El cambio de decisión del árbitro

En una entrevista para TyC Sports, el central negó que el celular hubiera determinado su cambio de criterio y sostuvo que su asistente, Agustín Méndez, le advirtió que la infracción ocurrió fuera del área. El árbitro afirmó que intentó evitar mirar la pantalla para que nadie interpretara que había modificado el fallo por las imágenes que le acercaron los jugadores.