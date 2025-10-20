El dato que confirma que México fue mejor que Argentina en el Mundial Sub-20, pese a la eliminación

México fue mejor que Argentina en el Mundial Sub-20, pese a que fue eliminada en Cuartos de Final por la propia Albiceleste. Lo anterior, ya que la Selección Nacional logró algo que los sudamericanos no pudieron: derrotar a Marruecos, país que se coronó de la justa juvenil al ganar el partido decisivo por marcador de 2-0 .

El combinado azteca fue la única selección que derrotó a los africanos durante el torneo, algo que ningún otro país logro, ni siquiera Argentina, que terminó por conformarse con el subcampeonato. La Selección Nacional se midió a Marruecos en la jornada 3 de la Fase de Grupos y se terminó llevando la victoria por la mínima, con anotación de Gilberto Mora, quien quedó fuera del Top-10 de futbolistas más valiosos de 17 años .

Selección Nacional de México El combinado tricolor derrotó 1-0 a Marruecos para clasificar a los Octavos de Final, incluso fue la única selección que le ganó en el torneo

La importancia del triunfo de México sobre Marruecos

México y Marruecos compartieron zona junto a Brasil y España, por lo que fue catalogado como “el grupo de la muerte”, debido a las grandes selecciones que lo conformaron. El triunfo del combinado azteca sobre los africanos fue de suma importancia, pues de no haberse dado, se quedaría eliminada en la primera fase.

Marruecos llegó al partido contra la Selección Nacional con su pase asegurado a la siguiente fase, por lo que terminando siendo líder del Grupo C con 6 puntos tras derrotar a Brasil y España. En tanto, México avanzó en el segundo puesto con 5 unidades y La Roja también se coló al ser uno de los mejores terceros lugares del torneo.

El triunfo que Argentina no logró y México sí

Argentina se midió a Marruecos en la Gran Final del Mundial Sub-20 y, aunque pintaba como la favorita por llegar invicta, no pudo ante los africanos, que la superaron con un doblete de Yassir Zabiri, quien sentenció todas las aspiraciones de la Albiceleste, que terminó por conformarse con el subcampeonato del mundo en un torneo donde el único verdugo de los africanos fueron los mexicanos.