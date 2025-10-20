El dato que confirma que México fue mejor que Argentina en el Mundial Sub-20, pese a la eliminación
La Selección Mexicana logró algo que no pudo la Albiceleste durante la Copa del Mundo juvenil, pese a que fue eliminada en los Cuartos de Final
México fue mejor que Argentina en el Mundial Sub-20, pese a que fue eliminada en Cuartos de Final por la propia Albiceleste. Lo anterior, ya que la Selección Nacional logró algo que los sudamericanos no pudieron: derrotar a Marruecos, país que se coronó de la justa juvenil al ganar el partido decisivo por marcador de 2-0 .
El combinado azteca fue la única selección que derrotó a los africanos durante el torneo, algo que ningún otro país logro, ni siquiera Argentina, que terminó por conformarse con el subcampeonato. La Selección Nacional se midió a Marruecos en la jornada 3 de la Fase de Grupos y se terminó llevando la victoria por la mínima, con anotación de Gilberto Mora, quien quedó fuera del Top-10 de futbolistas más valiosos de 17 años .
La importancia del triunfo de México sobre Marruecos
México y Marruecos compartieron zona junto a Brasil y España, por lo que fue catalogado como “el grupo de la muerte”, debido a las grandes selecciones que lo conformaron. El triunfo del combinado azteca sobre los africanos fue de suma importancia, pues de no haberse dado, se quedaría eliminada en la primera fase.
TE PUEDE INTERESAR:
- Obed Vargas no se queda callado tras eliminación de México Sub-20: mensaje para Javier Aguirre
- El VIDEO de Cristiano Ronaldo que dio la vuelta al mundo después de que Portugal no clasificara al Mundial 2026
- Es el goleador de su selección en el Mundial Sub-20, pero su club no lo quiere y ya está buscando equipo
Marruecos llegó al partido contra la Selección Nacional con su pase asegurado a la siguiente fase, por lo que terminando siendo líder del Grupo C con 6 puntos tras derrotar a Brasil y España. En tanto, México avanzó en el segundo puesto con 5 unidades y La Roja también se coló al ser uno de los mejores terceros lugares del torneo.
Grabé el golazo de Marruecos 🫡 #MundialSub20 pic.twitter.com/57H0B4U5sk— Garval 🦉 (@Garval17) October 20, 2025
El triunfo que Argentina no logró y México sí
Argentina se midió a Marruecos en la Gran Final del Mundial Sub-20 y, aunque pintaba como la favorita por llegar invicta, no pudo ante los africanos, que la superaron con un doblete de Yassir Zabiri, quien sentenció todas las aspiraciones de la Albiceleste, que terminó por conformarse con el subcampeonato del mundo en un torneo donde el único verdugo de los africanos fueron los mexicanos.