El delantero que llegaría a tomar el lugar de Raúl Jiménez en el Fulham

El interés del Fulham FC por fichar al delantero estadounidense Ricardo Pepi podría modificar el panorama ofensivo del equipo para la próxima temporada y representar un nuevo reto para el mexicano Raúl Jiménez, quien actualmente compite por la titularidad en el ataque del club londinense.

Diversos reportes de la prensa europea indican que el conjunto dirigido por Marco Silva busca reforzar su delantera en el próximo mercado de verano. En ese contexto, Pepi, atacante del PSV Eindhoven, aparece como uno de los principales objetivos del equipo inglés debido a su proyección, edad y rendimiento reciente en el futbol europeo.

Te podría interesar: Mientras en América ganaba 6 millones, este es el salario ACTUALIZADO de Julián Quiñones en Arabia Saudita

El delantero estadounidense se ha consolidado como una pieza importante en el PSV, donde ha destacado por su capacidad goleadora y su crecimiento dentro de una de las ligas más competitivas de Europa. Estas características han despertado el interés de varios clubes de la Premier League, entre ellos el Fulham, que busca fortalecer su plantilla para mantenerse competitivo en el futbol inglés.

De acuerdo con reportes de medios especializados, el club londinense ya habría presentado propuestas para intentar fichar al atacante. Sin embargo, la directiva del PSV habría rechazado ofertas iniciales al considerar que el valor del jugador es mayor y debido a la importancia que tiene dentro de su plantilla.

Te podría interesar: Memo Ochoa sufre en derrota del AEL Limassol: dos goles, uno REGALADO, en dos minutos (VIDEO)