Las fortalezas del Cruz Azul de Juan Reynoso

Cruz Azul ha ligado seis triunfos que lo han catapultado al liderato de la Liga BBVA MX, pero además es un equipo de equilibrio y un futbol vistoso.

En un futbol mexicano tan irregular e inconsistente, resulta muy halagador que un equipo, como se llame y cual sea, sea capaz de ligar seis triunfos. Es una cifra que catapulta y que genera margen de maniobra para lo que sea.

El torneo pasado Necaxa cerró con cinco victorias y logró meterse a la reclasificación. Pero hablemos de Cruz Azul. Es el equipo que en la presente campaña y luego de iniciar con dos descalabros, ha sido capaz de ganar seis veces de manera consecutiva, toda una tercera parte del torneo.

Venció a Pachuca, a Queretaro, a Necaxa, a Tigres, a Toluca y al León. Y los números no son el único nicho en el cual destaca La Máquina. Cruz Azul juega bien, agrada, establece condiciones, se le ve forma y está muy cercano a tener un estilo definido.

Arrastra inercias del torneo anterior, rasgos futbolísticos que ya venía mostrando desde los tiempos de Siboldi, pero ahora, el factor de combatividad implementado por Juan Reynoso ha fortalecido aún más el proyecto.

Cruz Azul es intenso desde el minuto 1 y se mantiene así hasta el minuto 90. La mayoría de sus jugadores están por encima de su nivel, están parejos, no hay picos marcados, no hay altibajos, no hay uno que desentone.

Otro factor fundamental y que hace de este Cruz Azul tan distinto al de Siboldi es la repartición del gol. El torneo pasado sucedía que cuando el ‘Cabecita’ Rodríguez no salía inspirado y no marcaba, Cruz Azul no ganaba o inclusive perdía los partidos. Si no era el ‘Cabecita’ no había nadie más.

Hoy la ofensiva está repartida. Si el uruguayo no aparece, ahora resuelve Orbelín, Elías Hernádez, Luis Romo, ‘Pol’ Fernández viniendo de cambio, ‘Piojo’ Alvarado, y hasta zagueros como Escobar y Aldrete. Y agreguemos a Bryan Angulo que con escasos 60’ minutos jugados en todo el torneo ya también aportó con un gol para un triunfo más de Cruz Azul en el pasado partido ante el León.

Lo mejor que pudo pasarle a Cruz Azul es hacer a un lado la “Rodríguez-dependencia”, y la llegada de un técnico del perfil de Juan Reynoso.

¿Será esta la buena? Que la afición celeste preferiblemente ni se lo pregunte. Cuando más pudo ser la buena no lo fue, así que mejor disfruten del equipo que mejor juega en la actualidad y del más embalado de todos.