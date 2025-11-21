El DT que un día hizo campeón a Cruz Azul y hoy podría ser el reemplazo de Miguel Herrera en Costa Rica

Miguel Herrera fracasó como entrenador de Costa Rica al no poder clasificarlos al Mundial 2026, aunque cierta responsabilidad podrían tenerla los directivos, quienes no se percataron del récord negativo del “Piojo” en la Liga BBVA MX . Ahora, los ticos están en búsqueda de un nuevo DT y entre los candidatos suena con fuerza el nombre de uno que hizo campeón al Cruz Azul.

Luis Fernando Tena es uno de los posibles candidatos a tomar las riendas de Costa Rica, pues su destacado trabajo en Guatemala ha dado de qué hablar en Centroamérica, de acuerdo con información del periodista Gusta Roca. El “Flaco” tuvo la oportunidad de hacer historia, pero se quedó a un paso de calificar a la selección a la Copa del Mundo de México 2026 .

Luis Fernando Tena suena para llegar a la Selección de Costa Rica tras el fracaso de su compatriota Miguel Herrera

“Mencionan desde Guatemala que el entorno de la Federación de Futbol de Costa Rica se ha acercado al director técnico mexicano Luis Fernando Tena para que envíe un plan de trabajo y su propuesta salarial”, compartió Roca en sus redes sociales.

Tena no vería con malos ojos quedarse en Centroamérica, pues después de quedar eliminado del Mundial 2026 declaró que quiere seguir en Guatemala: “Yo quiero continuar aquí y uno empieza a soñar otra vez, analizar y hacer planes con la gente joven que viene empujando. Es inevitable pensar en el futuro e ilusionarse otra vez”, fueron las palabras del mexicano después de vencer 3-1 a Surinam.

El día que Luis Fernando Tena hizo campeón al Cruz Azul

El “Flaco” tiene una amplia trayectoria en el futbol mexicano y un gran cariño al Cruz Azul, pues fue el club donde comenzó a foguearse en los banquillos al ser auxiliar técnico de Enrique “Ojitos” Meza. Su gran oportunidad como DT llegó en 1995 al tomar el primer equipo de la Máquina.

Luis Fernando se marchó y después de poco más de un año regresó al conjunto de la Noria para hacerlos campeón del Invierno 1997 al vencer a León. Este fue el último campeonato de la Máquina, pues después de ello tardó más de 23 años para volver a coronarse en la Liga BBVA MX.

Tena conquistó otro campeonato más de la Liga BBVA MX con Morelia y 3 Concachampions con Cruz Azul en diferentes etapas. Pero su mayor logro fue la medalla de oro de los Juegos Olímpicos de Londres 2012 con la Selección Mexicana.