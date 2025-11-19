deportes
Noticias
Azteca Deportes
Mundial México 2026
El récord negativo del Piojo Herrera que no vio Costa Rica y que hoy los tiene eliminados del Mundial 2026

El entrenador mexicano consumó un fracaso más a su carrera al no lograr el boleto a la Copa del Mundo y cortar una racha del país de 3 justas consecutivas

@miguelherreradt
José Alejandro
Mundial México 2026
Miguel “Piojo” Herrera fracasó en el intento de clasificar a la Selección de Costa Rica al Mundial 2026, pese a que en la Eliminatoria de la Concacaf, México, Estados Unidos y Canadá ya tenían amarrado su boleto por ser sede de la justa. El mexicano fue contratado a principios de 2025, pero los directivos ticos hicieron caso omiso al récord negativo que arrastraba desde hacía años y ahora eso es lo que los tiene eliminados .

“Piojo” ha tenido malos resultados en sus últimos equipos, pues después de conseguir su segundo título con América en el Apertura 2018, la suerte no le ha vuelto a sonreír. Lo primero de llamar la atención fue su salida del conjunto de Coapa a finales de 2020 , pues se fue por la puerta de atrás debido a temas extracancha, específicamente por comenzar un pleito con parte del cuerpo técnico del LAFC en las semifinales de la Concachampions.

Federación Costarricense de Futbol
Miguel Herrera no le fue bien en Xolos de Tijuana, pues tuvo números para el olvido antes de tomar a la Selección de Costa Rica

Herrera después de ello fue contratado por Tigres, pero solo estuvo 3 semestres, ya que fue despedido después de un pésimo torneo, en el que avanzaron a la Liguilla mediante repechaje. En su paso por la UANL ganó 32 juegos, empató 13 y perdió 18, dejando como saldo 94 goles a favor y 64 en contra.

Cabe destacar que uno de los rumores que marcó su salida fue por las declaraciones que hizo hacia al plantel al catalogarlo como “viejo”, pues en 3 torneos en uno llegó hasta semifinales y en los otros 2 hasta los cuartos de final, firmando un fracaso, pues su llegada generó altas expectativas al suplir a Ricardo Ferretti, quien marcó una época dorada con el cuadro felino.

Para el olvido, los números de Piojo Herrera con Xolos

Miguel Herrera tuvo una segunda etapa con Xolos al llegar cuando el torneo Clausura 2023 ya estaba en marcha. En esa temporada, el entrenador no pudo componer el camino del equipo y terminó en décimo quinto lugar con 16 puntos.

Con una planeación y un equipo conformado a sus necesidades, Herrera tampoco pudo enderezar el barco para el Apertura 2023, pues dejó al equipo en el lugar 13 con 20 puntos. El Clausura 2024 fue el peor de los torneos, pues el club terminó en el antepenúltimo sitio de la tabla general con 14 unidades.

Debido a los 3 malos torneos de Miguel, Xolos de Tijuana quedó en la última posición de la tabla de conscientes, por lo que la directiva tuvo que pagar la multa de 80 millones de pesos. En su segunda etapa con el club, registró un récord negativo de 10 partidos ganados, 13 empatados y 24 perdidos.

Pese al último gran fracaso del exentrenador del América, Costa Rica se decantó porque fuera él su técnico para guiarlos al Mundial 2026; sin embargo, esa decisión les costó cara, pues rompieron la racha de 3 justas consecutivas sin falta: Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022.

Costa Rica
