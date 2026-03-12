El EMOTIVO mensaje de Rodolfo Cota, portero del América, a su compañero Luis Ángel Malagón tras su lesión

La lesión de Luis Ángel Malagón generó reacciones inmediatas dentro del Club América. Uno de los primeros en pronunciarse fue el arquero Rodolfo Cota, quien envió un mensaje de apoyo a su compañero después del diagnóstico confirmado por el club.

El guardameta publicó en sus redes sociales un breve mensaje dirigido a Malagón tras conocer la gravedad de la lesión sufrida en el duelo de la Concacaf Champions Cup ante el Philadelphia Union. “Contigo siempre, Ángel”, escribió Cota, acompañando sus palabras con una muestra de respaldo al portero azulcrema.

La lesión de Malagón que conmocionó al América y a la Selección Mexicana

La lesión ocurrió el martes 10 de marzo durante el partido disputado en el Subaru Park, en Estados Unidos. En el primer tiempo, Malagón intentó despejar el balón ante la presión de un delantero rival, pero al apoyar el pie izquierdo sufrió una ruptura del tendón de Aquiles.

Tras la jugada, el portero cayó al césped y tuvo que abandonar el terreno de juego en camilla. Posteriormente, el Club América confirmó mediante un comunicado que el arquero será sometido a cirugía y que su recuperación dependerá de su evolución médica.

Cota y Tapia, las opciones en la portería azulcrema para el Clasuara 2026

Con la baja de Malagón, la portería del Club América tendrá movimientos para los próximos partidos. Rodolfo Cota se perfila como el principal candidato para ocupar la titularidad en el equipo.

La otra alternativa en el plantel es Fernando Tapia, arquero de 24 años que llegó al club para el torneo Clausura 2026 y que ahora podría tener mayor participación ya se en la Liga BBVA MX o en la Concacaf Champions Cup.

