Estos son los juegos que llegarán a la Xbox Game Pass los primeros días de febrero

En las últimas horas la Xbox, a través de su Game Pass , realizó una serie de modificaciones en torno a los títulos que llegarán en beneficio de sus millones de suscriptores durante estos primeros días de febrero, mismos que destacan por lo interesante que son en distintos apartados como el deporte y la aventura.

Panorama de la Selección Azteca | Los Protagonistas

Con la intención de atraer a cada vez más gente en este inicio del año, la Xbox Game Pass confirmó la llegada de más de diez videojuegos para que, quienes cuenten con esta suscripción, puedan disfrutar de ellos desde el pasado martes de febrero. Si quieres conocer cuáles son, entonces quédate con nosotros.

¿Qué juegos llegan a la Xbox Game Pass en febrero de 2026?

La primera gran adquisición que tendrá la Xbox Game Pass será la llegada del EA Madden NFL 26, el cual llegará a partir de este 5 de febrero. Otro videojuego que llama poderosamente la atención es Paw Patrol Rescue Wheels, el cual también se presentará este jueves.

Te puede interesar: El espectacular 11 de Cruz Azul para el Clausura 2026

Te puede interesar: ¿Por qué Roman Reigns escogió a CM Punk para enfrentarlo en Wrestlemania 42?

New Superstar Abilities dropping in #Madden26 today!



Caleb Williams | @ChicagoBears

George Pickens | @dallascowboys

Dion Dawkins | @BuffaloBills

Cam Little | @Jaguars



Who needs a Superstar Ability next? 👀📈 pic.twitter.com/C7bt1AQPwp — Madden NFL 26 (@EAMaddenNFL) February 4, 2026

Relooted también estará disponible en la Xbox Game Pass a partir del 10 de febrero, mientras que para el 12 de febrero la consola prepara varios estrenos entre los que destacan Starsand Island, Roadside Research y BlazBlue Entropy Effect X, los cuales esperan cautivar a más de un jugador.

Para el 13 de febrero la Xbox Game espera contar con High on Life 2 y con Kingdom Come Deliverance, mientras que el 17 llegaría Avowed. Finalmente, otro videojuego que acapara las miradas es Avatar Frontiers of Pandora, el cual también estará disponible en la versión Ultimate a partir del 17 de febrero.

¿Qué opciones tendrá la Xbox Game Pass muy pronto?

La Xbox Game Pass sorprendió a los fans con la llegada de Like a Dragon Pirate Yakuza in Hawaii , esto luego de no haber un anuncio oficial respecto a su lanzamiento. Se trata, entonces, de un videojuego que espera cautivar a más de un seguidor gracias a sus gráficas y estilo de juego.