El historial entre Real Madrid y Manchester City en la Champions League

El sorteo de la fase final de la Champions League de la temporada 2026 que se celebró en Suiza ha vuelto a cruzar los caminos de dos gigantes. Real Madrid y el Manchester City se medirán en los octavos de final, en el que sumará un nuevo capitulo a una rivalidad que ya es un clásico de la máxima competición de clubes en Europa.

La historia reciente lo confirma, ya que será el quinto choque en los últimos cinco años entre el cuadro merengue y el conjunto citizen en eliminación directa. Un duelo que ya no sorprende, sino que hasta cierto punto se espera. Desde su primer enfrentamiento en la edición de 2013, ambos conjuntos se han visto las caras en 15 ocasiones dentro de la Champions.

Real Madrid y Manchester City ya es clásico

Lo más llamativo del historial es lo parejo que está el historial. Cinco victorias para el Real Madrid, cinco para el Manchester City y el mismo número de empates. Un equilibrio inusual tratándose de instancias decisivas, que refleja la igualdad y lo competentes que han sido este para de clubes en la época reciente.

En esta edición, ya se enfrentaron en la fase de grupos con triunfo para los dirigidos por Pep Guardiola por marcador de 2-1. Ahora, la eliminatoria a ida y vuelta pondrá a prueba la capacidad de reacción del conjunto merengue y la solidez del proyecto citizen.

Durante la última década, ambos clubes han dominado la escena europea, provocando coincidencias constantes en semifinales, cuartos y ahora octavos. La afición ya lo cataloga como el "clásico moderno" del Viejo Continente, un duelo que nunca decepciona y que promete emociones fuertes en esta nueva entrega.

