El jugador que un día pasó desapercibido en la Liga BBVA MX y ahora podría ser la promesa de Europa

Daniel Lajud es el mexicano que jugará en Países Bajos con el Roda JC de la Segunda División, categoría a la que también llegó su compatriota Stephano Carrillo, quien se fue de Santos Laguna por una fortuna . Este será el segundo año del delantero en Europa, pues en 2024 jugó en el futbol griego con Panetolikos tras salir de la Liga BBVA MX (donde pasó desapercibido).

El jugador de 26 años firmó un contrato de 2 años con opción a uno más con el club neerlandés que ya lo presentó en sus redes sociales con la siguiente descripción. “Roda JC le da la bienvenida a Daniel Lajud. Una nueva fuerza atacante”. Daniel es el tercer mexicano que jugará esta temporada en Países Bajos, en espera de que Hugo Camberos emigre también al viejo continente después de recibir una oferta de este país .

@d.lajud Daniel Lajud tendrá otra oportunidad en Europa al jugar en la Segunda División de Europa tras su fracaso en la Liga BBVA MX

¿Cuál fue el precio que el equipo de Países Bajos pagó por el mexicano?

Daniel Lajud actualmente tiene un valor en el mercado de 700 mil euros (15.3 millones de pesos), según Transfermarkt. Por ello, se estipula que ese fue el precio que pagó el equipo de Países Bajos por él, ya que no hay una cantidad oficial del dinero que desembolsó el Roda JC.

Cabe destacar que el mayor precio que alcanzó el mexicano fue de 1 millón de euros (21.8 millones de pesos) en 2023 cuando jugaba para el Atlante en la Liga de Expansión MX.

El rechazo de Daniel Lajud hacia la Selección Mexicana y sus equipos en el país azteca

Daniel Lajud se inclinó por representar a la Selección del Líbano, ya que cuenta con las dos nacionalidades. El también mexicano aceptó la convocatoria de la nación asiática en 2022, ya que fue una promesa que le hizo a su abuelo. Su mayor deseo era acudir al Mundial 2026; sin embargo, el país quedó eliminado.

El delantero también su tuvo su paso por la Liga de Expansión MX luego de no tener cabida en Monterrey, club en que pasó por sus categorías inferiores. Lajud vistió las playeras de Tampico Madero, Raya2 y Atlante, uno de los equipos más legendarios del futbol mexicano.