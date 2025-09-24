El mexicano de 22 años que se fue gratis de la Liga BBVA MX y ahora entrena bajo las órdenes del Cholo Simeone

Ronaldo Nájera es el mexicano de 22 años que se fue gratis de la Liga BBVA MX al Atlético de Madrid, donde ahora entrena bajo las órdenes de Diego “Cholo” Simeone. Pese a que el mediocampista estará a préstamo con el equipo B que dirige Fernando “Niño” Torres, se le vio entrenar con el primer equipo, junto a grandes estrellas, como los campeones del mundo Antoine Griezmann y Julián Álvarez, quien es el mejor delantero latino para Luis Suárez .

Nájera llegó a España a principios de septiembre, proveniente del Atlético de San Luis, que en la jornada 9 goleó 4-1 a Santos Laguna para acercarse al Top-10 de la Tabla General del Apertura 2025 . El conjunto mexicano cedió a su jugador como periodo de prueba, ya que el club es propiedad de los colchoneros.

@najeraa00 Ronaldo Nájera jugó en el Atlético de San Luis, para después irse a prueba a conjunto español

Ronaldo, pese a que está en el Atlético de Madrid a prueba, puede quedarse en el club en caso de que haga las cosas bien en el conjunto B y le llame la atención al “Cholo” Simeone y ser contemplado para el equipo que juega en la Primera División de La Liga de España. Por lo pronto, el mexicano ya tuvo la oportunidad de entrenar junto al cuadro que está conformado por grandes estrellas.

TE PUEDE INTERESAR:



Cabe mencionar que el mediocampista aún no debuta con el Atleti B, ya que varias fuentes señalan que está a la espera de su visa de trabajo para poder jugar con su nuevo equipo, que actualmente se ubica en la octava posición del Grupo 2 con 5 puntos.

Ronaldo Nájera 🇲🇽 (22) entrenó con el primer equipo del Atlético de Madrid y realizó una sesión de con las grandes estrellas del conjunto colchonero (Griezmann, Sørlothn y Conor Gallagher). El mexicano está a préstamo para jugar con el equipo ‘B’.🔜🇪🇸

pic.twitter.com/7LJmTt3mMa — Julio Rodríguez (@julioordz10) September 23, 2025

La trayectoria de Ronaldo Nájera hasta llegar a entrenar con el Cholo Simeone

Ronaldo Nájera es un jugador que pasó por las inferiores de Tigres hasta llegar con la Sub-23, pero nunca tuvo la oportunidad de debutar con el primer equipo en la Liga BBVA MX. Por lo anterior, el mexicano optó por llegar al Atlético de San Luis, donde tuvo más oportunidades de demostrar su talento.

El mediocampista, antes de marcharse al Atlético de Madrid, disputó 34 partidos con el cuadro potosino, en los que marcó 4 goles y el mismo número de asistencias en 1,579 minutos jugados. Ahora, espera triunfar con el Atleti B y ser contemplado por el primer equipo español, que en la actualidad no marcha bien al ubicarse en el puesto 12 de la Tabla General de La Liga.